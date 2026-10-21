Colo Colo se despide de la Libertadores Femenina con una goleada 3-0 sobre Caracas

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Quito, 21 oct (EFE).- El Colo Colo chileno se despidió este miércoles de la Copa Libertadores Femenina con una goleada por 3-0 sobre el Caracas venezolano, que también cerró su participación con una tercera derrota consecutiva, marcada por la lesión de Danieli Ramírez en el minuto 42.

El equipo chileno, que había perdido por 2-0 ante el vigente campeón, el brasileño Corinthians, y por 2-1 frente al colombiano Independiente Santa Fe, consiguió su primera victoria en el grupo A del torneo con goles de Yanara Aedo, Mary Valencia y Estefanía Banini.

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La participación de Caracas estuvo condicionada por un retraso en la obtención del visado ecuatoriano, que aplazó su llegada y su debut un día.

En su estreno, el equipo venezolano perdió por 3-2 ante Santa Fe y, en la segunda fecha, sufrió la mayor goleada del torneo hasta ese momento al caer por 7-0 ante Corinthians.

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El encuentro entre Colo Colo y Caracas comenzó con 50 minutos de retraso debido a una tormenta eléctrica en la zona del estadio Rodrigo Paz Delgado, situado en el sector de Ponceano, en el norte de Quito. EFE