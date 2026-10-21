Espana agencias

Colo Colo se despide de la Libertadores Femenina con una goleada 3-0 sobre Caracas

Guardar

Quito, 21 oct (EFE).- El Colo Colo chileno se despidió este miércoles de la Copa Libertadores Femenina con una goleada por 3-0 sobre el Caracas venezolano, que también cerró su participación con una tercera derrota consecutiva, marcada por la lesión de Danieli Ramírez en el minuto 42.

El equipo chileno, que había perdido por 2-0 ante el vigente campeón, el brasileño Corinthians, y por 2-1 frente al colombiano Independiente Santa Fe, consiguió su primera victoria en el grupo A del torneo con goles de Yanara Aedo, Mary Valencia y Estefanía Banini.

PUBLICIDAD

La participación de Caracas estuvo condicionada por un retraso en la obtención del visado ecuatoriano, que aplazó su llegada y su debut un día.

En su estreno, el equipo venezolano perdió por 3-2 ante Santa Fe y, en la segunda fecha, sufrió la mayor goleada del torneo hasta ese momento al caer por 7-0 ante Corinthians.

PUBLICIDAD

El encuentro entre Colo Colo y Caracas comenzó con 50 minutos de retraso debido a una tormenta eléctrica en la zona del estadio Rodrigo Paz Delgado, situado en el sector de Ponceano, en el norte de Quito. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Basta con acertar a uno de los números de la combinación ganadora de esta lotería para obtener uno de sus premios

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Las redes recuperaron viejas polémicas, respondieron a las declaraciones de los candidatos y convirtieron la visita de Javier Milei en otro foco de ironías

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona