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Cientos de sillas rotas y baños destrozados en el Maracaná tras partido entre Vasco y Boca

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Río de Janeiro, 21 oct (EFE).- El Maracaná de Río de Janeiro fue objeto de vandalismo luego de que Boca Juniors venciera por 1-3 a Vasco da Gama el martes en partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana y lo eliminara de la competición, denunció este miércoles el Flamengo, uno de los clubes que administra el estadio.

Cientos de asientos rotos, baños y bares vandalizados y daños en las rampas de acceso y en la señalización fueron algunos de los destrozos registrados en el escenario.

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Flamengo, que junto con Fluminense administra el emblemático estadio, calificó de "inaceptable" el episodio ocasionado por un grupo de aficionados tras recibir el reporte del consorcio responsable de la operación del Maracaná.

Asimismo, afirmó que los actos reflejan "el desprecio por el patrimonio de uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial".

De acuerdo con el comunicado del club de Río de Janeiro, los destrozos han obligado a los responsables del recinto a trabajar a toda marcha para reparar los daños.

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El Maracaná debe contar con las condiciones necesarias para recibir este miércoles a los más de 70.000 espectadores que agotaron las entradas para el partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, por las semifinales de la Copa Libertadores.

Tras ganar el partido de ida por 0-1 en la Bombonera, al Vasco le bastaba un empate para avanzar a la final de la Copa Sudamericana y poner fin a una sequía de 26 años sin disputar finales continentales.

Sin embargo, el conjunto carioca cometió muchos errores. Boca Juniors abrió el marcador a los tres minutos y amplió la ventaja antes del descanso. El Vasco logró descontar, pero Leandro Paredes definió el pase de los argentinos en el minuto 88 tras un error del portero Léo Jardim.

De acuerdo con los medios locales, unas 300 sillas fueron vandalizadas, de las cuales 200 en el área ocupada por aficionados del Boca.

El Vasco solo recibió autorización para usar el Maracaná por decisión judicial, ya que en un primer momento Flamengo y Fluminense se oponían a ceder el estadio. EFE

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