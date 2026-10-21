China, campeón mundial por equipos 20 años después y se clasifica para Los Ángeles 2028

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Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- La selección China consiguió este miércoles la medalla de oro que le acredita como campeona del mundo por equipos de los Mundiales de Róterdam (Países Bajos) al ganar la final, veinte años después, con 165,764 puntos, y certificó, al igual que Estados Unidos y Japón, el billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado chino se impuso en la final por equipos veinte años después de la última medalla de oro que consiguió en el Mundial de 2006 que se celebro en Aarhus (Dinamarca) y con esta victoria rompió la racha histórica de Estados Unidos, que ganó las últimas siete ediciones de forma consecutiva, la última de ellas en Amberes 2023.

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El podio lo completaron las estadounidenses, que fueron segundas con 165,531 a tan solo 0,233 puntos de las chinas, mientras que Japón consiguió cerra el podio con 164,063.

El equipo campeón lo conformaron Yihan Zhang, Qinqin Ke, Siyu Du, Qinying Zhang, que lideró al equipo siendo la gimnasta en conseguir 55,265 puntos, y Qiyuan Qiu.

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La clave del triunfo chino estuvo en el ejercicio sobre la barra de equilibrios, donde consiguió 43,366 puntos, su mejor registro de la final, una nota que resultó determinante para sostener la ventaja.

Además, sumó 42,466 puntos en asimétricas y 40,966 en salto. En suelo alcanzó los 38,966 puntos, completó una actuación que le mantuvo con dudas hasta el cierre de la competición.

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Sin embargo, Estados Unidos lideró en salto y asimétricas, con 42,633 y 42,766 puntos, respectivamente, pero los 39,199 en la barra de equilibrios la dejaron al margen para que China consolidara su ventaja.

Por su parte, Japón consiguió una tercera plaza con 164,063 puntos y fruto de ello era la emoción que presentaron sus gimnastas al conocer los 12,800 puntos que consiguió Misha Nishimaya en las asimétricas, a pesar de haberse caído durante el ejercicio.

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La selección brasileña terminó en quinta posición con 159,730 puntos y no pudo alcanzar el podio, pero compitió entre las ocho mejores.

Rebeca Andrade, ganadora de cuatro medallas en los pasados Juegos Olímpicos, registró 14,400 puntos en salto, la mejor nota brasileña en ese aparato y también sumó 13,433 en barra de equilibrios, ya que solo participó en estos dos aparatos.

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Flávia Saraiva fue la gran protagonista al conseguir 52.999 puntos para el equipo brasileño, especialmente en la barra de equilibrios, donde consiguió 14,066. Además, participó en los otros tres aparatos, con 13,000 en salto, 13,133 en asimétricas y 12,800 en suelo.

La clasificación general dejó en cuarto lugar a Francia, quinta a Brasil, sexta a Rusia, séptima Italia y en el último lugar, a Canadá. EFE

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