Espana agencias

China, campeón mundial por equipos 20 años después y se clasifica para Los Ángeles 2028

Guardar

Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- La selección China consiguió este miércoles la medalla de oro que le acredita como campeona del mundo por equipos de los Mundiales de Róterdam (Países Bajos) al ganar la final, veinte años después, con 165,764 puntos, y certificó, al igual que Estados Unidos y Japón, el billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El combinado chino se impuso en la final por equipos veinte años después de la última medalla de oro que consiguió en el Mundial de 2006 que se celebro en Aarhus (Dinamarca) y con esta victoria rompió la racha histórica de Estados Unidos, que ganó las últimas siete ediciones de forma consecutiva, la última de ellas en Amberes 2023.

PUBLICIDAD

El podio lo completaron las estadounidenses, que fueron segundas con 165,531 a tan solo 0,233 puntos de las chinas, mientras que Japón consiguió cerra el podio con 164,063.

El equipo campeón lo conformaron Yihan Zhang, Qinqin Ke, Siyu Du, Qinying Zhang, que lideró al equipo siendo la gimnasta en conseguir 55,265 puntos, y Qiyuan Qiu.

PUBLICIDAD

La clave del triunfo chino estuvo en el ejercicio sobre la barra de equilibrios, donde consiguió 43,366 puntos, su mejor registro de la final, una nota que resultó determinante para sostener la ventaja.

Además, sumó 42,466 puntos en asimétricas y 40,966 en salto. En suelo alcanzó los 38,966 puntos, completó una actuación que le mantuvo con dudas hasta el cierre de la competición.

Sin embargo, Estados Unidos lideró en salto y asimétricas, con 42,633 y 42,766 puntos, respectivamente, pero los 39,199 en la barra de equilibrios la dejaron al margen para que China consolidara su ventaja.

Por su parte, Japón consiguió una tercera plaza con 164,063 puntos y fruto de ello era la emoción que presentaron sus gimnastas al conocer los 12,800 puntos que consiguió Misha Nishimaya en las asimétricas, a pesar de haberse caído durante el ejercicio.

La selección brasileña terminó en quinta posición con 159,730 puntos y no pudo alcanzar el podio, pero compitió entre las ocho mejores.

Rebeca Andrade, ganadora de cuatro medallas en los pasados Juegos Olímpicos, registró 14,400 puntos en salto, la mejor nota brasileña en ese aparato y también sumó 13,433 en barra de equilibrios, ya que solo participó en estos dos aparatos.

Flávia Saraiva fue la gran protagonista al conseguir 52.999 puntos para el equipo brasileño, especialmente en la barra de equilibrios, donde consiguió 14,066. Además, participó en los otros tres aparatos, con 13,000 en salto, 13,133 en asimétricas y 12,800 en suelo.

La clasificación general dejó en cuarto lugar a Francia, quinta a Brasil, sexta a Rusia, séptima Italia y en el último lugar, a Canadá. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Las redes recuperaron viejas polémicas, respondieron a las declaraciones de los candidatos y convirtieron la visita de Javier Milei en otro foco de ironías

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 octubre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Real Madrid - Leipzig, en directo: Arda Güler pone tierra de por medio tras un jugadón con Bernardo Silva y Mbappé

Real Madrid - Leipzig, en directo: Arda Güler pone tierra de por medio tras un jugadón con Bernardo Silva y Mbappé

La regla de oro de Manuel Pellegrini para llevar el vestuario del Betis en Champions: “Nunca he sido amigo de alguno de mis jugadores”

La historia detrás del nacimiento del Leipzig: no tiene ni 30 años de vida y nació de la ilusión de un aspirante a futbolista que se quedó en el camino

La reflexión de Troy Parrott sobre la personalidad en el fútbol: “Cómo te vistes y te expresas refleja cómo juegas en el campo”

Maarten Vandevoordt, el heredero de Courtois: de ser el portero más joven en debutar en Champions a enfrentarse a su maestro en el Santiago Bernabéu