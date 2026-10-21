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Cayetana Álvarez de Toledo (PP): Albares puede acabar antes en un banquillo que en escaño

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Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 21 oct (EFE).- La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha advertido este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, designado cabeza de lista del PSOE al Congreso por Cádiz, de que podría acabar "antes en un banquillo que en un escaño" si persiste en su supuesta desobediencia al Tribunal Supremo.

En declaraciones a los medios realizadas en una visita a Sanlúcar de Barrameda, la parlamentaria lo ha calificado como "el candidato de Marruecos, de Delcy y de Zapatero", además de acusarlo de contribuir a un supuesto intento de alterar el censo electoral.

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Álvarez de Toledo ha acusado a Albares de mentir a los españoles y proteger a Marruecos durante la crisis migratoria de Ceuta, y lo ha vinculado con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a quienes ha relacionado con maniobras contra la oposición democrática venezolana.

También ha responsabilizado al ministro de blanquear a Zapatero por sus supuestas relaciones con el caso Plus Ultra, las comisiones y las joyas.

La diputada ha centrado otra parte de sus críticas en la nacionalización de ciudadanos extranjeros y en las resoluciones judiciales relacionadas con esta cuestión.

Según ha afirmado, el Gobierno pretende "adulterar el censo electoral" con fines políticos mediante la concesión de nacionalidades, y ha citado casos de personas de origen mexicano cuyos antepasados emigraron en el siglo XIX. Por ello, ha reclamado que Albares cumpla las órdenes del Tribunal Supremo y ha insistido en que, si mantiene su posición, podría acabar "antes en un banquillo que en un escaño".

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La parlamentaria también ha criticado la amnistía concedida al expresidente catalán Carles Puigdemont, al recordar que Pedro Sánchez había defendido anteriormente que era inconstitucional.

Asimismo, ha elogiado la actuación de la Justicia frente al proceso independentista y ha acusado al Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, de convertirse en un órgano destinado a "blanquear" las decisiones del Gobierno. A su juicio, esta situación supone una "degradación institucional gravísima".

En relación con el narcotráfico, Álvarez de Toledo ha calificado la situación de las costas andaluzas como un "problema de Estado" y un desafío a la democracia.

Durante su visita a Sanlúcar de Barrameda, donde se ha reunido con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha acusado al Ejecutivo de abandonar a los agentes y favorecer a los delincuentes.

La diputada ha defendido una reforma del Código Penal para reforzar el principio de autoridad y la creación de una unidad específica contra el narcotráfico en la costa. "No puede haber un Estado fuerte, evidentemente, con policías desautorizados o policías desamparados", ha afirmado.

Álvarez de Toledo ha reivindicado el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo, con el compromiso de reforzar el Estado, defender la libertad y la soberanía nacional y regenerar las instituciones. También ha citado entre las prioridades del PP afrontar la crisis de la vivienda, proteger a los pensionistas y recuperar la convivencia entre los españoles. EFE

fjs/vg/aam

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