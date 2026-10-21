España

Cambio de hora de invierno: cuándo tengo que cambiar los relojes y en qué me afecta

El último domingo de octubre marca el inicio del horario invernal en todo el país y trae consecuencias directas sobre el descanso y el consumo eléctrico

un reloj que marca las 2 con muchas hojas de árbol otoñales
Así es el cambio de hora de invierno en España y su impacto en el sueño y la energía. (Canva)
Guardar

España se prepara para atrasar los relojes una hora la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, el momento en que arranca el horario de invierno en todo el territorio nacional. A las tres de la madrugada, los relojes volverán a marcar las dos, salvo en Canarias, donde el ajuste se producirá a las dos, que pasarán a ser la una. El nuevo horario se mantendrá vigente hasta el 28 de marzo de 2027, fecha en la que se retomará el horario de verano.

El cambio de hora de invierno altera el reloj biológico durante varios días

El cambio de aguja es inmediato, pero el cuerpo tarda en adaptarse. El ritmo circadiano, el mecanismo interno que regula el sueño, el apetito y los niveles de energía, no se reajusta de un día para otro. Esa desincronización entre el horario del reloj y el reloj interno explica los síntomas más habituales de la primera semana tras el cambio, entre ellos cansancio diurno, dificultad para conciliar el sueño y cierta torpeza para concentrarse en tareas cotidianas.

PUBLICIDAD

El retraso horario recorta las horas de luz natural por la tarde. Esa menor exposición solar incide sobre la producción de melatonina, la hormona que indica al organismo cuándo debe iniciar el descanso. La combinación de menos luz y un reloj biológico que todavía funciona con el horario anterior agrava el malestar durante los primeros días.

Un reloj analógico grande con engranajes expuestos y una silueta azul translúcida de un cuerpo humano con un punto de luz en el pecho sobre fondo oscuro.
Los relojes se atrasan una hora la madrugada del 24 al 25 de octubre, un ajuste que afecta el ritmo circadiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños, adolescentes y personas mayores suelen notar con mayor intensidad estos cambios de rutina. Lo mismo ocurre con quienes ya conviven con insomnio, apnea del sueño o cuadros de ansiedad, en quienes el ajuste puede intensificar de forma temporal síntomas preexistentes.

La psicología recomienda rutina para acostumbrarse al nuevo horario de invierno

Varios especialistas en sueño coinciden en algunas pautas sencillas para acortar el período de ajuste. Reducir el uso de pantallas antes de dormir ayuda a que el cerebro no reciba señales que retrasen la producción de melatonina. Salir a la calle por la mañana, aunque sean diez minutos, contribuye a que el organismo entienda que el día ha comenzado con el nuevo horario.

PUBLICIDAD

Tres ilustraciones: una persona haciendo ejercicio al aire libre, otra trabajando en una laptop y una tercera durmiendo en una cama.
Así recomienda la psicología afrontar el cambio de hora de invierno en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener horarios estables para las comidas, el ejercicio y el descanso durante la semana posterior al cambio también facilita la transición, al igual que evitar el consumo de cafeína por la tarde. Las técnicas de relajación, como la respiración controlada o unos minutos de silencio antes de acostarse, reducen el nivel de estrés asociado a la alteración de la rutina diaria.

El debate sobre el ahorro energético sigue abierto

El cambio de hora se introdujo originalmente con el objetivo de reducir el consumo eléctrico al aprovechar mejor las horas de luz solar. Sin embargo, el impacto real de la medida genera discusión desde hace años entre organismos energéticos y expertos en eficiencia, que señalan que el ahorro actual resulta marginal frente al consumo total del sistema eléctrico español.

La historia del cambio de hora en España: cuándo comenzó a retrasarse en octubre y por qué.

Los cambios en los hábitos de uso de electrodomésticos, calefacción y climatización a lo largo del año han reducido el peso que tenía la luz natural en el consumo doméstico respecto a las décadas en las que se implementó la medida. Esa discusión técnica se mantiene al margen del calendario oficial, que por el momento sigue marcando el último domingo de octubre como la fecha de entrada al horario de invierno en toda España.

Temas Relacionados

Cambio de horaInviernoEspañaEnergía EspañaEspaña-SociedadEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo y última hora de los sondeos: Ayuso confirma que se reunirá con Milei en Madrid

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La decisión deja sin recorrido el intento de Ángel Gabilondo de lograr una intervención urgente del Tribunal de Garantías para que los afectados puedan participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Frente a las costas de Cádiz, el 21 de octubre de 1805, el ejército británico dio la vuelta al mapa geopolítico europeo

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Alvise Pérez, de Se Acabó La Fiesta, desvela cuánto paga por su piso de alquiler en el centro de Madrid: “1.800 euros yo solo”

El eurodiputado explica por qué ha elegido vivir en una de las zonas más cotizadas de la capital

Alvise Pérez, de Se Acabó La Fiesta, desvela cuánto paga por su piso de alquiler en el centro de Madrid: “1.800 euros yo solo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del Defensor del Pueblo para devolver el voto a 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’

La táctica del almirante Nelson que derrotó a la inestable alianza de España y Francia en Trafalgar, pero lo condujo a la muerte

Javier Milei llama “impresentable dictador” a Pedro Sánchez y desea que los españoles lo echen “a patadas” en las elecciones generales

Un juzgado de Madrid abre la vía penal contra la hermana de Óscar Puente por su instrucción de la ‘ley de nietos’ pese a la oposición de la Fiscalía

Von der Leyen denuncia que “actores estatales y no estatales” usan la migración como en Ceuta para “desbordar a las autoridades y sembrar el miedo” en la Unión Europea

ECONOMÍA

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

Feijóo plantea crear “una nueva generación de propietarios” en plena precampaña: se compromete a construir un millón de viviendas y a desalojar okupas en 48 horas

José Carlos Díez, economista, ensalza la oportunidad de España frente a la caída de Alemania: “Tenemos costes laborales más bajos, pero nos falta red eléctrica y nos sobra burocracia”

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña