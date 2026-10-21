Cambio de hora de invierno: cuándo tengo que cambiar los relojes y en qué me afecta

Así es el cambio de hora de invierno en España y su impacto en el sueño y la energía. (Canva)

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España se prepara para atrasar los relojes una hora la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, el momento en que arranca el horario de invierno en todo el territorio nacional. A las tres de la madrugada, los relojes volverán a marcar las dos, salvo en Canarias, donde el ajuste se producirá a las dos, que pasarán a ser la una. El nuevo horario se mantendrá vigente hasta el 28 de marzo de 2027, fecha en la que se retomará el horario de verano.

El cambio de hora de invierno altera el reloj biológico durante varios días

El cambio de aguja es inmediato, pero el cuerpo tarda en adaptarse. El ritmo circadiano, el mecanismo interno que regula el sueño, el apetito y los niveles de energía, no se reajusta de un día para otro. Esa desincronización entre el horario del reloj y el reloj interno explica los síntomas más habituales de la primera semana tras el cambio, entre ellos cansancio diurno, dificultad para conciliar el sueño y cierta torpeza para concentrarse en tareas cotidianas.

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El retraso horario recorta las horas de luz natural por la tarde. Esa menor exposición solar incide sobre la producción de melatonina, la hormona que indica al organismo cuándo debe iniciar el descanso. La combinación de menos luz y un reloj biológico que todavía funciona con el horario anterior agrava el malestar durante los primeros días.

Los relojes se atrasan una hora la madrugada del 24 al 25 de octubre, un ajuste que afecta el ritmo circadiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niños, adolescentes y personas mayores suelen notar con mayor intensidad estos cambios de rutina. Lo mismo ocurre con quienes ya conviven con insomnio, apnea del sueño o cuadros de ansiedad, en quienes el ajuste puede intensificar de forma temporal síntomas preexistentes.

La psicología recomienda rutina para acostumbrarse al nuevo horario de invierno

Varios especialistas en sueño coinciden en algunas pautas sencillas para acortar el período de ajuste. Reducir el uso de pantallas antes de dormir ayuda a que el cerebro no reciba señales que retrasen la producción de melatonina. Salir a la calle por la mañana, aunque sean diez minutos, contribuye a que el organismo entienda que el día ha comenzado con el nuevo horario.

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Así recomienda la psicología afrontar el cambio de hora de invierno en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener horarios estables para las comidas, el ejercicio y el descanso durante la semana posterior al cambio también facilita la transición, al igual que evitar el consumo de cafeína por la tarde. Las técnicas de relajación, como la respiración controlada o unos minutos de silencio antes de acostarse, reducen el nivel de estrés asociado a la alteración de la rutina diaria.

El debate sobre el ahorro energético sigue abierto

El cambio de hora se introdujo originalmente con el objetivo de reducir el consumo eléctrico al aprovechar mejor las horas de luz solar. Sin embargo, el impacto real de la medida genera discusión desde hace años entre organismos energéticos y expertos en eficiencia, que señalan que el ahorro actual resulta marginal frente al consumo total del sistema eléctrico español.

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La historia del cambio de hora en España: cuándo comenzó a retrasarse en octubre y por qué.

Los cambios en los hábitos de uso de electrodomésticos, calefacción y climatización a lo largo del año han reducido el peso que tenía la luz natural en el consumo doméstico respecto a las décadas en las que se implementó la medida. Esa discusión técnica se mantiene al margen del calendario oficial, que por el momento sigue marcando el último domingo de octubre como la fecha de entrada al horario de invierno en toda España.