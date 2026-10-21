Espana agencias

Castro: “Hemos estado muy bien en lo ofensivo y defensivo; merecemos la victoria”

Guardar

Valencia, 21 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este miércoles que su equipo ha estado "muy bien" tanto en la parcela ofensiva como en la defensiva este miércoles en el partido aplazado por las lluvias ante el Athletic en el Ciutat de València que terminó con una victoria por 3-1 que calificó como merecida.

“Tanto en lo ofensivo como en lo defensivo hemos estado muy bien. ha sido un partido que, sin duda, lo merecemos”, aseguró Castro, que se mostró orgulloso de la evolución de su equipo, que añadió que necesitaba tiempo para asimilar los conceptos técnico-tácticos porque es uno de los equipos que más ha cambiado la plantilla.

PUBLICIDAD

“Hicimos una pequeña evolución dentro del modelo de equipo, eso necesita tiempo tanto para los de antes como los nuevos. El equipo está evolucionando, los últimos partidos han sido de un nivel de equipo que compite todos los partidos, ganes, pierdas o empates demuestras que estás para competir con los mejores de la liga. La dificultad está dentro de lo que somos, pero la resiliencia es mayor”, aseguró.

Preguntado sobre la vuelta de Etta Eyong tras la lesión con gol incluido, Castro valoró: “Ha entrado bien, ha estado bien no solo en el gol, en la expulsión también ha participado en la acción. Cuando esta contento y con buena energía, como está ahora, sabemos que nos puede aportar mucho. Sabemos que tenemos que ir poco a poco, que sale de lesión, que tenemos que hacer las cosas bien. Puede aportar mucho a la plantilla, tiene características diferentes a los demás”.

PUBLICIDAD

Castro también habló sobre Thiago Fernández, del que dijo que invidualmente tiene características ofensivas diferenciales: “Es un jugador que en el uno contra uno puede crear muchas dificultades al equipo contrario. Tiene que mejorar algunas cosas, ya ha mejorado, pero puede ser aún mejor de lo que es”.

Mientras, sobre el bigoleador Roger Brugué, el luso comentó: “Sabemos que tiene gol, y para eso le pagan tanto dinero. Estoy bromeando. Es uno de los capitanes, siempre quiere más, y siempre da el máximo del máximo”.

Otra de las cuestiones al técnico portugués fue el penalti en contra. Castro dijo que no le gusta hablar del arbitraje, pero apuntó que: “Si el VAR demora tanto para revisar y el árbitro demora tanto es porque no es claro, y la regla dice que, cuando no es claro, no hablas”. Además, también aprovechó para quejarse de los horarios y agregó: “Deberían respetarnos un poco más”.

Por último, valoró el ambiente del Ciutat de València: “Es un estadio donde estás en el banquillo y sientes, los jugadores sienten una energía más en casa. Espero que continúe así. Siempre he sentido mucho apoyo de la afición, prometí que iba a dar la vida por el club y los jugadores lo iban a dar todo, que era lo mínimo, y eso la grada también lo siente”. EFE

plm/cta/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Las redes recuperaron viejas polémicas, respondieron a las declaraciones de los candidatos y convirtieron la visita de Javier Milei en otro foco de ironías

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona

La regla de oro de Manuel Pellegrini para llevar el vestuario del Betis en Champions: “Nunca he sido amigo de alguno de mis jugadores”