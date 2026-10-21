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Cárcel para tres de los cinco detenidos por la muerte de un senegalés en Pechina (Almería)

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Almería, 21 oct (EFE).- Un juez ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional para tres de los cinco detenidos, entre ellos el supuesto autor material, por el homicidio de un ciudadano senegalés durante los altercados registrados la madrugada del pasado 17 de octubre en Pechina (Almería).

Tras ser puestos a disposición judicial, el juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha ordenado el ingreso en la cárcel del principal acusado y de otros dos investigados; los dos detenidos restantes han quedado en libertad provisional.

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Según fuentes judiciales, las diligencias contemplan una investigación por la presunta comisión de hasta seis delitos: homicidio, allanamiento de morada, robo con violencia, amenazas, tenencia ilícita de armas y lesiones.

El crimen se produjo en el marco de un enfrentamiento entre miembros de un grupo de etnia gitana y población de origen senegalés. Según alertaron asociaciones como Nueva Bayyana y Mamá África Almería, los incidentes estarían vinculados a presiones y coacciones previas para que los residentes abandonaran unas viviendas de titularidad de la Junta de Andalucía, bajo la amenaza de ser desalojados por la fuerza.

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Los altercados comenzaron pasadas las 02:40 horas en la zona de Los Cortijillos, tras la irrupción de varias personas en las casas para sustraer patinetes eléctricos, teléfonos móviles y un televisor. Tras el aviso de las víctimas a la Guardia Civil, se produjeron disparos de escopeta y un varón senegalés resultó herido tras sufrir una severa paliza, por la que ya ha sido dado de alta en el hospital.

Cerca de las 04:30 horas, la violencia se trasladó a la calle Sierra María, donde los atacantes habrían regresado provistos de armas de fuego.

En esta segunda ubicación, Ibrahima, como ha sido identificada la víctima mortal, recibió un disparo en el abdomen. A pesar de ser estabilizado y trasladado de urgencia por los sanitarios del 061, falleció poco después de llegar al área de quirófanos del Hospital Universitario Torrecárdenas dada la gravedad de sus heridas. EFE

mma/bfv/mcm

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