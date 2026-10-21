Aspace valora la ampliación de la prestación de cuidado de hijos con enfermedades graves

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Madrid, 21 oct (EFE).- La Confederación Aspace ha celebrado que el Gobierno haya acordado la ampliación más allá de los 26 años de la prestación para padres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves (Cume) en los casos de mayor vulnerabilidad y que ambos progenitores puedan recibirla de forma alternativa o simultánea.

Se trata de una de las reivindicaciones del movimiento asociativo de familias y entidades de atención a personas con parálisis cerebral para proteger a las familias que necesitan compatibilizar su empleo con cuidados directos, continuos y permanentes.

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El decreto aprobado por el Consejo de Ministros este martes mejora la prestación Cume, que en casos de mayor vulnerabilidad podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65 %.

El importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50 % de la base reguladora.

De este modo, las familias de personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo podrán mantener la protección más allá de los 26 años mientras persistan las necesidades de cuidado y continúen cumpliéndose los requisitos establecidos, incluida la convivencia con la persona que necesita los apoyos.

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En este sentido, la entidad recuerda que la Cume no es únicamente una prestación económica, sino una herramienta fundamental de conciliación y protección laboral para las familias que necesitan reducir su jornada de trabajo para proporcionar estos cuidados.

Confederación Aspace subraya la importancia de que el desarrollo y la aplicación práctica de la norma garanticen procedimientos sencillos, criterios homogéneos y trámites adaptados a las situaciones de cuidado permanente. EFE

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