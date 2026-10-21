Asens (Comuns) afea a Rufián dar lecciones de unir a la izquierda tras "frustrar" un frente amplio

El diputado de los Comuns en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha afeado al candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, que dé lecciones sobre cómo unir a la izquierda tras "frustrar" un frente amplio.
"Hizo todo lo posible por fragmentarla y frustrar un frente amplio", ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en que asegura que se debe reparar la división y construir una alternativa para frenar al frente ultra.
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Todo ello después que Rufián haya alertado al Frente Amplio de que la posibilidad que la coalición de izquierdas acuerde no presentarse en algunas provincias a cambio de incluir candidatos en listas del PSOE al Congreso sería lo contrario a "optimizar y maximizar resultados".
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