Asens (Comuns) afea a Rufián dar lecciones de unir a la izquierda tras "frustrar" un frente amplio

15/10/2026 El eurodiputado de los Comuns Jaume Asens presenta su libro 'Gaza després d'Auschwitz', a 15 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El ensayo combina el análisis geopolítico con la memoria personal de Asens. Se enfoca en la situación de la Franja de Gaza, los derechos humanos, el papel de la desobediencia civil y las epopeyas de las flotillas de solidaridad internacional organizadas para romper el bloqueo. POLITICA Kike Rincón - Europa Press

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El diputado de los Comuns en el Parlamento Europeo, Jaume Asens, ha afeado al candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, que dé lecciones sobre cómo unir a la izquierda tras "frustrar" un frente amplio.

"Hizo todo lo posible por fragmentarla y frustrar un frente amplio", ha expresado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en que asegura que se debe reparar la división y construir una alternativa para frenar al frente ultra.

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Todo ello después que Rufián haya alertado al Frente Amplio de que la posibilidad que la coalición de izquierdas acuerde no presentarse en algunas provincias a cambio de incluir candidatos en listas del PSOE al Congreso sería lo contrario a "optimizar y maximizar resultados".