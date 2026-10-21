Armengol rechaza los insultos de Milei a Sánchez y pide a PP y Vox que salgan a defenderle

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Madrid, 21 oct (EFE).- La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha rechazado este miércoles los insultos del presidente argentino, Javier Milei, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha pedido a sus "aliados ideológicos", en referencia a PP y Vox, que salgan "a la contra" para defender al presidente del Gobierno.

Armengol se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas durante su intervención en el Club Siglo XXI, después de que Milei llamara a Sánchez "impresentable dictador".

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"Se contesta por si solo", ha añadido la presidenta del Congreso, quien ha indicado que está en las antípodas ideológicas de Milei y de sus políticas de recortes.

Ha agregado que no puede compartir que ningún dirigente político venga a España a insultar al presidente del Gobierno y ha considerado que los primeros que deberían de salir a la contra deberían ser sus "aliados ideológicos".

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Ha arremetido contra los que se ponen pulseras, se cuelgan "muchas banderitas" y se dicen patriotas pero luego no dicen nada ante los insultos al jefe del Ejecutivo, que es una "institución".

"Es de primero de educación", ha concluido.

Sobre la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la admisión a trámite del recurso del Defensor del Pueblo contra la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos, ha expresado su respeto a las decisiones de ambos tribunales.

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No obstante, ha dicho que le cuesta explicar cómo gente que ha tenido el derecho al voto ahora no vaya a poder votar y que haya "nietos que pueden votar y otros que no". EFE