Abogacía Española celebra la actualización de los baremos del Turno de Oficio, con subidas de hasta el 79,7%

11/06/2025 Un juez con la toga negra reglamentaria, durante un paro de diez minutos de asociaciones de jueces y fiscales, frente a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). Jueces y fiscales de todas las asociaciones, menos las progresistas, han convocado un paro simbólico de diez minutos para expresar su rechazo a dos de los proyectos de ley anunciados recientemente por el Gobierno: el que pretende modificar el acceso a ambas carreras y el que busca reformar la Fiscalía de cara a dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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Abogacía Española ha celebrado la publicación del trámite de audiencia e información pública de la orden que actualiza los baremos de las actuaciones del Turno de Oficio en el territorio común, una medida que elevará los incrementos acumulados hasta el 79,7% en la defensa de causas penales de especial complejidad.

Según ha informado el Consejo General de la Abogacía Española en un comunicado, la actualización supondrá un incremento acumulado del 16,6% con carácter general y de un 33,1% en el procedimiento penal general dentro del Anexo II del Reglamento de asistencia jurídica gratuita aprobado por Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo.

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La institución ha considerado que esta medida representa un avance en la mejora de las condiciones económicas y profesionales de los abogados que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita, cuya labor considera "esencial" para "garantizar el derecho de defensa y el acceso efectivo a la justicia de todos los ciudadanos".

Asimismo, la actualización se suma a la modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que incorpora 16 nuevos módulos retributivos que no existían en 2018. Estos amplían el reconocimiento económico de actuaciones relacionadas con la asistencia a víctimas, los medios adecuados de solución de controversias (MASC), las transacciones y los procedimientos concursales, entre otras.

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COMPLEMENTAR LA SUBIDA DE 2025

Abogacía Española ha señalado que, ante la imposibilidad de avanzar en otros aspectos de la nueva ley por la convocatoria de elecciones, ha seguido trabajando con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para "impulsar una nueva actualización de los baremos que complemente la subida aprobada en 2025".

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La institución, a través de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo, presidida por Ángel Méndez, analizará el proyecto de orden y formulará las observaciones pertinentes para defender los intereses de los profesionales del Turno de Oficio.

No obstante, la Abogacía Española ha subrayado que continuará reivindicando otras mejoras sustanciales para los profesionales de la abogacía del turno.