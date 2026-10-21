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Abascal dice que si hay acuerdo PP-Vox para el Senado hará un anuncio, no un "espectáculo"

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A Coruña, 21 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que, si su partido llega finalmente a un acuerdo estratégico con el PP para el Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, lo anunciará, pero no hará un "espectáculo" como el que ha hecho la izquierda con sus pactos.

En un acto en A Coruña este miércoles ha dicho que su objetivo es contrarrestar la coalición registrada por PSOE y Frente Amplio y que ese movimiento "no les robe el cambio a los españoles".

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Con todo, ha optado por la cautela al trasladar a los periodistas en sus declaraciones que los debates públicos a través de los medios de comunicación no son "convenientes" y ha subrayado que cuando realmente haya noticia se contará.

Antes de ese posible momento "es algo que nosotros no vamos a hacer público dando el espectáculo como ha hecho la izquierda con sus acuerdos, que han parecido más una pitanza de buitres que otra cosa".

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La apertura del plazo para que los partidos presenten sus candidaturas a las elecciones del 29N marca la cuenta atrás de las negociaciones para los puestos que faltan por designar en algunas formaciones, en especial si, como en el caso de PP y Vox en el Senado, sopesan pactos para no competir. EFE

(foto)

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