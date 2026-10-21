94-104. 73 puntos del Tenerife en el segundo tiempo para tumbar a Skyliners

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Redacción Deportes, 21 oct (EFE).- La Laguna Tenerife firma unos históricos 73 puntos en el segundo tiempo para imponerse por 94-104 al Skyliners Fráncfort tras un difícil comienzo en el que los de Jaka Lakovic se fueron al descanso 12 puntos abajo en el marcador.

Descafeinado inicio de La Laguna Tenerife a domicilio en la cuarta jornada de la Eurocopa, en la que desde el inicio los protagonistas principales de ambos conjuntos dijeron presente. Inició la cuenta Judah Mintz con un triple que fue respondido por otro de Kyle Guy en el primer minuto de juego, que alargó hasta el 5-6 con otro de tres. Dato importante que contrasta con el desenlace del primer tiempo de los aurinegros.

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Tras el doble acierto de Guy desde el triple, los locales demostraron nuevamente que el duro golpe recibido en la jornada inaugural ante Umana Reyer Venice (104-72), les sirvió para despertar y cambiar el ritmo de juego, al instalar una diferencia creciente en el marcador sobre los isleños que terminó siendo considerable al descanso.

El gran lastre de los de Lakovic fue el acierto en el tiro, que fue considerablemente bajo, tras un 38% de transformación en tiros de dos y un 22 % desde el triple al descanso, lo que condenó a los visitantes a irse a vestuarios en una diferencia de 12 puntos que inquietaba visiblemente a los jugadores canaristas, que con sus gestos ejemplificaban cómo no se explicaban la primera parte que habían firmado en el Suwag Energie Arena.

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Vince Hunter volvió a surgir para el rescate de los isleños en la segunda parte, con 21 puntos y una influencia determinante en ambos aros, que ayudó nuevamente a los suyos a base de ímpetu a reengancharse en el partido y demostrar que La Laguna Tenerife tiene equipo como para competir seriamente en la competición continental.

Eñ Skyliners Fráncfort comenzó a notar el arreón visitante y a pesar de un gran Judah Mintz, que acabó con 20 puntos, la producción ofensiva de los alemanes se vio ligeramente afectada, ya que, aún habiendo anotado más puntos por cuarto, los de Perwas no aprovecharon los ataques más seguidos que dio el juego gracias a las rápidas transiciones de un La Laguna Tenerife que activó el modo apisonadora para los segundos 20 minutos.

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En los primeros 5 minutos del tercer cuarto, los aurinegros ya llevaban los mismos triples que materializaron en los dos primeros y esto fue un pequeño adelanto de lo que vendría a continuación, con un festival de triples especialmente de Guy, Abromaitis y Van Beck.

En estos compases de partido se vivió lo totalmente opuesto a los visto en el inicio, en el que La Laguna Tenerife había llegado a estar con una máxima de 15 abajo frente a Skyliners y en esta ocasión, duplicaron esfuerzos para no parar de anotar y remontar el encuentro hasta el punto de colocar el 78-92 en el contador, en apenas seis minutos de juego en el tercer tiempo.

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Tras cerrar un contundente parcial global de 23-43, los aurinegros no quisieron dar el partido por finalizado y salieron con todo para volver a sellar un abultado cuarto con 30 puntos anotados, en los que destacó nuevamente la decisión de Lakovic de colocar a "los pequeños" para darle una marcha más al juego ofensivo del equipo, que se compaginaron con Shermadini y Vince Hunter para lapidar el partido.

Otra gran victoria de La Laguna Tenerife que le sirve para colocarse como líder del Grupo B de la Eurocopa y enlazar cuatro victorias consecutivas, dos en el campeonato continental y alargar la buena racha que han protagonizado en este arranque de curso 26/27 con seis victorias en los primeros ocho partidos de la temporada.

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- Ficha técnica:

94 - Skyliners Fráncfort (22+21+23+28): Edoka (0), Caisin (7), Christmas (2), Pape (14), Thompson (12) -inicial-, Swope (15), Alleyne (7), Mintz (20), Klepeisz (5), Knauf (2), Bedime (6), Arcidiacono (4).

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104 - La Laguna Tenerife (14+17+43+30): Abromaitis (13), TJ Bamba (0), Fitipaldo (3), Guy (26), Happ (5) -inicial-, Fernández (10), Van Beck (13), Huertas (7), Shermadini (5), Hunter (21), Doornekamp (1), Kurucs (0).

Árbitros: Josip Radojkovic, Can Mavisu y Edoardo Gonella.

Incidencias: Cuarta jornada de Eurocopa disputada en el Suwag Energie Arena.

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AM/sab