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42-85. El Mersin muestra sus credenciales y neutraliza al Baxi Ferrol

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Ferrol, 21 oct (EFE).- El Mersin turco, vigente campeón, superó este miércoles con claridad por 42-85 en la segunda jornada de la Eurocopa femenina de baloncesto a un Baxi Ferrol neutralizado en su tarea anotadora desde el principio del partido, en cuyos cuatro cuartos estuvo por detrás en el electrónico.

La agilidad sirvió de impulso inicial en las universitarias ante el potencial a la contra de su oponente y fue Karolina Sotolova la que abrió el marcador a golpe de triple, mientras que el rival, rotundo al cortar lanzamientos locales, pero otros dos disparos de tres, esta vez de Doogan, afianzaron la ventaja de las anfitrionas.

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En un primer período más igualado de lo esperado, las visitantes se despegaron con sendos triples y precipitaron un tiempo muerto con el que Lino Lópz quiso evitar una distancia mayor, parón tras el cual los triples fueron determinantes.

A poco más de un minuto para que terminase el primer cuarto, reapareció en filas navales Gala Mestres, tras su maternidad de la pasada temporada, y el tiempo de comienzo concluyó con un ajustado 14-17.

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El segundo tramo del encuentro arrancó con más efectividad turca y con un esfuerzo menos productivo para las ferrolanas, menos acertadas ante el tablero, además de estar protagonizado por un juego más físico y de contacto por parte del Mersin, que complicó las internadas locales y fue aumentando poco a poco su volumen anotador.

El vigente campeón de la Eurocopa anuló al Baxi Ferrol, con un parcial de 0-9 a menos de seis minutos del descanso, una superioridad que desordenó a las de Lino López, que amagaron con la reacción, pero sin poder impedir una brecha que llegó a superar la decena de puntos, hasta lucir un 25-39 en el ecuador de la cita.

El regreso a vestuarios no modificó el escenario, con una ventaja clara del cuadro de Turquía, dominador en un duelo con un arbitraje muy discutido desde el banquillo naval y en la grada de A Malata.

Ampliar la puntuación siguió siendo una tarea compleja para las ferrolanas por la estrategia defensiva del Mersin, que apeló a una versión conservadora para retener el liderazgo ante un contrincante muy condicionado al acceder a su tablero.

Al Baxi Ferrol se le escaparon varias canastas, aparentemente de simple resolución, que habrían reabierto la pugna, pero el ímpetu de anotadoras de calibre, como Burke o Diaby, decidió a favor de las visitantes, con un 36-61 ya más rotundo al terminar el tercer cuarto.

Desenfocadas para lograr más carga anotadora, las de Lino López afrontaron los diez últimos minutos con una falta de acierto más palmaria si cabe que en los segmentos anteriores, con un oponente ya más relajado, pero que blindó su triunfo sin titubear y que acabó arrollando al conjunto universitario, con un contundente marcador final de 42-85.

- Ficha técnica:

42 - Baxi Ferrol (14+11+11+6): Sydney Shaw (5 puntos), Karolina Sotolova (7), Nikola Priede (2), Tayra Eke (5) y Maggie Doogan (14) -cinco inicial-; también jugaron Iva Belosevic (2), Esther Castedo, Gala Mestres, Claire Melia (3), Katerina Galickova (4), Sofía Campos y Sandra Martínez.

85 - CIMSA CBK Mersin (17+22+22+24): Carla Leite (12), Jessica Thomas (14), Kennedy Burke (15), Esra Ural y Karlie Samuelson (6); también jugaron Busra Akbas, Doga Adican, Alina Iagupova (5), Kariata Diaby (20), Karlie Samuelson (6), Azra Ercelik y Sinem Atas (13).

Árbitros: Tiago Roxo (Portugal), Luís Daniel Mascarenhas (Portugal) y Jamie Dooley (Irlanda).

Incidencias: Segunda jornada de la Eurocopa. A Malata, 1.184 espectadores. EFE

rs/sab

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