Ultiman acuerdo con el profesor de kárate de Barcelona acusado de abuso sexual a menores

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Barcelona, 20 oct (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha suspendido este martes el juicio al exprofesor de kárate de la capital catalana acusado de abusar y agredir sexualmente a cinco alumnos menores entre 2015 y 2023, mientras las partes ultiman un acuerdo sujeto a que el tribunal reciba un ingreso del procesado, que ya estaría emitido.

Así lo han confirmado este martes a EFE fuentes jurídicas cercanas al caso, en el que la Fiscalía pide 40 años y medio de cárcel y más de 120.000 euros de indemnización para el exentrenador del centro deportivo Claret, en prisión preventiva desde su detención en mayo de 2023, también acusado de grabar vídeos de las agresiones, que habría cometido aprovechando su ascendencia sobre los alumnos como maestro o 'sensei'.

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Al hombre, de 67 años, se le atribuyen dos delitos de abuso y tres de agresión sexual continuada a menores, un delito de elaboración de pornografía infantil y otro de tenencia de dicho material, según el escrito del ministerio fiscal, a quien el tribunal ha emplazado, junto a las acusaciones particulares y al procesado, a volver a la Audiencia el próximo martes para ratificar el acuerdo.

El hombre, que también daba clases en otros centros deportivos de Barcelona, ya había sido condenado en el año 2000 por un delito de abusos sexuales, y tras su detención fue denunciado por varios alumnos más, quienes aseguraban haber sido víctimas de delitos similares, pero los hechos no han llegado a juicio porque estaban ya prescritos.

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El procesado empezó a trabajar en el centro deportivo Claret del barrio de Gràcia, dependiente de los Misioneros Claretianos, en 2013, lugar en el que, con el consentimiento de la dirección, impartía clases de tecnificación a alumnos aventajados en momentos de escasa o nula afluencia en las instalaciones deportivas, de las que tenía las llaves, detalla el escrito de la Fiscalía.

Fue en ese contexto, en su despacho, vestuarios o espacios de entrenamiento del gimnasio, donde el exentrenador habría abusado sexualmente de cinco de sus alumnos, niños de entre 11 y 17 años que nunca dieron un consentimiento válido, grabándose en algunos casos con una cámara que él mismo instalaba, señala el ministerio público.

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Además de ser consciente de su ascendiente sobre los niños como 'sensei', el hombre se aprovechó de las relaciones de confianza mantenidas con los menores, conociendo "perfectamente sus carencias, debilidades y formas de ser", algo que, según la Fiscalía, usó a su favor para cometer las agresiones, que se produjeron desde 2015 a 2023.

En concreto, el profesor les convencía para que se apuntasen a sus clases particulares y, tras las agresiones, les decía que debían estar "orgullosos" de haber recibido un trato "especial" frente al resto de aprendices. Les pedía no contar nada de lo sucedido para que otros alumnos no tuviesen "envidia", según los testimonios recogidos por el escrito del ministerio fiscal.

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En uno de los casos, el hombre se "obsesionó" con una de las víctimas, quien habría llegado a desarrollar una "forma de dependencia" con el procesado y que acabó yendo a su casa, donde habrían mantenido relaciones sexuales de abuso, que continuaron hasta el momento de su detención.

Tras las denuncias, los Mossos d’Esquadra registraron las instalaciones deportivas y el domicilio del hombre e intervinieron abundante material informático entre el que localizaron grabaciones de las agresiones con los menores, que no consta que el procesado difundiera, además de numerosos archivos de pornografía infantil. EFE

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ppa/gb/ros

(Vídeo)