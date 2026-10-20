Espana agencias

Trabajo refuerza la protección de los trabajadores expuestos al amianto y el plomo

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reforzado la protección de los trabajadores expuestos al amianto, el plomo y los diisocianatos con una serie de medidas que incluyen la actualización de los valores máximos permitidos.

Según ha explicado Trabajo en un comunicado, el Consejo de Ministros ha acordado este martes la actualización de la normativa de prevención de riesgos laborales con la aprobación de dos reales decretos, uno para el amianto y otro para el plomo y los diisocianatos.

PUBLICIDAD

Los cambios en la normativa del amianto, con los que se avanza hacia su completa eliminación en la Unión Europea, fijan el límite ambiental de exposición diaria en 0,01 fibras por centímetro cúbico, medido con una nueva metodología de microscopía electrónica.

Además, se refuerzan los equipos de protección individual de las vías respiratorias, se actualiza la regulación de los planes de trabajo y se establece que los trabajadores expuestos deberán disponer al menos de diez minutos antes de cada comida y otros diez al terminar su jornada para su aseo personal.

PUBLICIDAD

En virtud de esta norma, los trabajos se deberán comunicar a la autoridad laboral con una antelación mínima de siete días y se refuerzan la formación de los trabajadores que puedan estar expuestos a fibras de amianto y las obligaciones de registro y conservación de documentación, entre otras medidas.

Por lo que respecta al plomo y sus compuestos inorgánicos, el valor límite ambiental de exposición profesional queda fijado en 0,03 mg/m³, con un valor límite biológico vinculante de 15 μg Pb/100 ml. En el caso de los diisocianatos, el límite queda en 6 μg NCO/m³.

Trabajo aclara en el comunicado que la normativa pretende adaptar la protección de la salud a los nuevos conocimientos de los efectos adversos del plomo y sus compuestos, que afectan a la fertilidad y el desarrollo de la descendencia, y de los diisocianatos, con impacto respiratorio y cutáneo.

Entre las actividades expuestas al plomo figuran la fabricación y reciclaje de baterías, la metalurgia, la fundición, la minería o la rehabilitación y demolición de edificios, mientras que los diisocianatos pueden existir en la industria química, de fabricación de poliuretanos, adhesivos y sellantes o la fabricación de muebles y colchones, entre otros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión por la seguridad de Harry y Meghan: les acusan de buscar un incidente para presionar al Gobierno británico

La difusión anticipada del itinerario de los duques de Sussex en Nottingham ha desatado las sospechas de varios periodistas de la prensa británica

Tensión por la seguridad de Harry y Meghan: les acusan de buscar un incidente para presionar al Gobierno británico

La pequeña iglesia rural que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y conserva unos frescos medievales únicos en Europa

En el parque arqueológico de Castelseprio, una construcción de piedra reúne escenas sobre la infancia de Jesús, y un entorno boscoso reconocido por su excepcional valor histórico y artístico

La pequeña iglesia rural que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y conserva unos frescos medievales únicos en Europa

El truco para sellar las ventanas y evitar que entre el frío: la clave para ahorrar energía y dinero en invierno

Mejorar el aislamiento acústico y térmico de la vivienda se puede hacer desde el primer momento. Sellar las ventanas elimina las corrientes de aire y reduce el consumo de calefacción

El truco para sellar las ventanas y evitar que entre el frío: la clave para ahorrar energía y dinero en invierno

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

La medida aprobada por el Govern incluye también descuentos del 50% para quienes superen esa edad y no rebasen los 40 años

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Arranca por 95 millones de euros la convocatoria para construir las primeras 4.000 viviendas del Nuevo Barrio Campamento

El Estado abre el plazo para que las empresas presenten ofertas antes del 10 de noviembre y pone en marcha el desarrollo que llevaba años en pausa tras el abandono de la actividad militar en el terreno

Arranca por 95 millones de euros la convocatoria para construir las primeras 4.000 viviendas del Nuevo Barrio Campamento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz da 48 horas al PSOE para que le entregue los contratos de sus abogados y consultoras tras ignorar el primer requerimiento

El juez Pedraz da 48 horas al PSOE para que le entregue los contratos de sus abogados y consultoras tras ignorar el primer requerimiento

El Supremo amnistía a Junqueras y otros tres líderes del ‘procés’ tras verse obligado a asumir la doctrina del Tribunal Constitucional

El director de innovación del Ejército reconoce que la ruptura con Israel en defensa “afecta” al desarrollo pero cree que puede ser “una oportunidad”

Un vigilante del aeropuerto de Huesca es despedido por reclamar los gastos por kilometraje y errores en su nómina: la empresa deberá pagarle 7.501 euros

Elecciones generales 29-N, en directo: Mónica García renuncia a la lista de Frente Amplio y Tesh Sidi será la número dos en Madrid

ECONOMÍA

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Los jóvenes de hasta 36 años no pagarán impuestos al comprar su primera vivienda en Baleares

Arranca por 95 millones de euros la convocatoria para construir las primeras 4.000 viviendas del Nuevo Barrio Campamento

UGT denuncia a Idealista y Fotocasa por anunciar pisos alquilados como okupados

El sistema de pensiones español aprueba con nota en lo que paga pero suspende en sostenibilidad futura, gran debate de las elecciones

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”