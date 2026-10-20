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Toni Bou y Marcel Granollers, ente los distinguidos con el Trofeo Campeones con Valores

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Barcelona, 20 oct (EFE).- El piloto Toni Bou, que recientemente ha conquistado su cuadragésimo título mundial de trial, y el tenista Marcel Granollers, doble campeón de Roland Garros en la modalidad de dobles, han sido distinguidos con el Trofeo Campeones con Valores en la gala que se ha celebrado este martes en el Gran Teatre del Liceu.

Los premios, que cumplen ya su 43ª edición, están organizados por el rotativo Mundo Deportivo y el Departament d’Esports de la Generalitat, y reconocen a diferentes deportistas, federaciones, clubes y entidades catalanas que han destacado por sus éxitos deportivos y los valores que transmiten, especialmente a los más jóvenes.

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El atleta Pol Ferrer, también ha sido premiado por proclamarse campeón de España de heptatlón; el ajedrecista Marc Barceló, por ganar el campeonato mundial de ajedrez rápido sub-10; y el exfutbolista Jose Mari Bakero por su trayectoria como capitán del mítico Dream Team que dirigió Johan Cruyff en el Barcelona.

Entre los clubes que han sido distinguidos se encuentran el Joventut Badalona-Menarini Joventut, por proclamarse campeón de la Eurocopa 4 de baloncesto en silla de ruedas; el Igualada Hoquei Club, vigente campeón de la OK Liga; el Club Patinatge Artístic Olot, que se proclamó campeón de Europa por decimoctava vez en su historia; y el equipo femenino del Club de Gel Puigcerdà, que ganó su primera Liga y su tercera Copa de la Reina consecutiva. EFE

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