Temas del día de EFE España del martes 20 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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TIEMPO LLUVIAS

Madrid - Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva (Valencia) tras las inundaciones

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(Texto enviado a las 12:28; 328 palabras) (Foto) (Vídeo)

- La dana pierde fuerza tras dejar, al menos, 4 fallecidos y graves inundaciones y destrozos

(Texto enviado a las 12:59; 825 palabras)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - El PP negocia con Vox las listas del Senado: sería un error dejar el control al sanchismo

(Texto enviado a las 10:55; 472 palabras)

- Mónica García renuncia a la lista del Frente Amplio, para centrarse en las autonómicas

(Texto enviado a las 8:49; 168 palabras)

- Emilio Delgado (Frente Amplio) asegura que Mónica García "va a estar donde quiere estar"

(Texto enviado a las 10:29; 334 palabras)

- Ferraz defiende los cambios en las listas de Palencia tras la dimisión en bloque de todos los integrantes de la candidatura

(Texto enviado a las 10:46; 332 palabras)

- El líder del PSOE de Castilla y León recuerda que las listas las hace Ferraz

(Texto enviado a las 12:08; 260 palabras)

- Interior lanza el logo y la página web de las elecciones generales del 29N

(Texto enviado a las 11:15; 456 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIVIENDA UNIVERSIDADES

- El Gobierno aprueba financiar 2.000 alojamientos universitarios en 7 ciudades españolas

(Texto enviado a las 12:51; 603 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESTATUTO UNIVERSITARIO

- Claves del Estatuto del estudiante universitario aprobado por el Gobierno: conciliación, vivienda y derecho a paro

(Texto enviado a las 13:15; 732 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SEGURIDAD SOCIAL

- El Gobierno aprueba varias mejoras de prestaciones sociales para trabajadores y familias

(Texto enviado a las 13:02; 640 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

LEY AMNISTÍA

Madrid - El Supremo aplica la amnistía a Junqueras, Bassa, Turull y Romeva

(Texto enviado a las 12:56; 162 palabras)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ETA ANIVERSARIO

Madrid - 15 años sin ETA: Bildu se asienta en Madrid y la banda se borra del imaginario colectivo. Noelia López

(Texto enviado a las 8:00; 730 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8006974784, 8023711614, 8022403994)

- Arnaldo Otegi: No contemplo la hipótesis de que vuelva a haber atentados

(Texto enviado a las 10:00; 393 palabras)

- El Gobierno Vasco reafirma su compromiso con las víctimas y pide empatía sincera con ellas

(Texto enviado a las 12:22; 581 palabras) (Foto)

- El PNV llama a "la protección de la paz" y a no construir Euskadi "sobre el olvido"

(Texto enviado a las 11:53; 238 palabras)

- Chivite recuerda el fin de ETA como la mayor victoria democrática de la historia reciente

(Texto enviado a las 11:25; 152 palabras)

GOBIERNO MADRID

- Ayuso estudia el traslado temporal de su despacho por la acampada en Sol

(Texto enviado a las 10:54; 141 palabras)

EDUCACIÓN HUELGA

- El Gobierno ve "irresponsable" llamar "violentos" a los profesores que protestan de Madrid

(Texto enviado a las 13:08; 216 palabras)

- Los profesores recorren en bicicleta las calles de Madrid por la educación pública

(Texto enviado a las 134:05; 443 palabras)

ENCUESTA SALUD

Madrid - Dos de cada tres españoles tienen enfermedades crónicas, ocho puntos más que en 2023

(Texto enviado a las 12:06; 705 palabras) (Texto)(Fototeca)

FUMADORES PASIVOS

Madrid - Los vapers y el humo en las terrazas elevan la proporción de fumadores pasivos al 24%

(Texto enviado a las 11:01; 797 palabras) (Fototeca)

PAPA ESPAÑA

Madrid - La visita del papa a España generó un impacto económico de casi 140 millones de euros

(Texto enviado a las 12:41; 869 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - José Mota debuta con la emotiva 'Arriba tutto': "La misión del cómico es unir a la gente"

(Texto enviado a las 8:31; 663 palabras) (Vídeo)

PENDIENTES

PREMIOS PRINCESA ARTES

Oviedo - La cantante y escritora estadounidense Patti Smith ofrece un concierto en Gijón justo 50 años después de su primera actuación en España, con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

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(Texto) (Foto)

MODA 080

Barcelona - Arranca la pasarela de moda catalana 080 Barcelona Fashion Week, con desfiles de firmas veteranas como SKFK y Custo Barcelona.

(Texto) (Foto)(Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:30h.- Madrid.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la reunión del Patronato de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP). Asiste la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno. Ministerio. Palacio de Viana.

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17:00h.- Madrid.- CATALUÑA EXTERIORES.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene un encuentro con el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch. Ministerio.

19:00h.- Ponferrada (León).- ELECCIONES GENERALES.- El líder de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público en Ponferrada. Plaza Mayor. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

14:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez interviene en el almuerzo-coloquio del Club Siglo XXI. Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding. C/Padre Damián, 23. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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20:15h.- Zaragoza.- TURESPAÑA CONVENCIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en el acto de bienvenida de la VI Convención de Turespaña. Auditorio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:30h.- Madrid.- JUSTICIA PREMIOS.- El Consejo General de Procuradores entrega al presidente de la Audiencia NAcional, José Manuel Fernández, un premio concedido a este órgano judicial en su 50 aniversario, que cumplirá en enero de 2025, en el marco de la Fiesta de la Procura 2026. Ateneo de Madrid

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19:30h.- Madrid.- DEFENSA INDUSTRIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asiste a la gala conmemorativa del 50 Aniversario de Grupo Oesia. Teatro Real.

SOCIEDAD

15:00h (14:00h.local).- Playa de las Américas (Tenerife).- CIENCIA STARMUS.- Dos premios Nobel de Física, Geoffrey Hinton y Donna Strickland, y el director del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes, Bernhard Schölkopf, abren la segunda jornada de conferencias del festival científico Starmus. Pirámide de Arona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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16:00h.- Madrid.- GOBIERNO INFANCIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego mantiene una reunión con la directora de Save The Children, Isla Ramos, en la sede del Ministerio.

16:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA INVESTIGACIÓN.- Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, ofrecen una rueda de prensa. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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18:00h.- Madrid.- DOCUMENTAL DOLOR.- Presentación de la película 'Duele', un proyecto de la Asociación Borremos el Dolor Infantil y la Cátedra de Dolor Infantil URV-FG con la participación de Martín Caparrós, Juan José Millás y Pedro Simón, entre otros. Sala Equis. C/ Duque de Alba, 4.

18:30h.- Madrid.- PREMIOS CEAR.- Gala de la X Edición de los Premios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Asisten las ministras de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; Sanidad, Mónica García, y Juventud e Infancia, Sira Rego. Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2.

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19:00h (18:00h.local).- Playa de las Américas (Tenerife).- CIENCIA STARMUS.- Tres mujeres astronautas debaten en festival científico Starmus sobre el futuro de la exploración espacial, la canadiense Julie Payette, la noruega Jannicke Mikkelsen, y la estadounidense Sian Proctor. Pirámide de Arona (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA CONCORDIA.- La astronauta estadounidense Christina Koch, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, mantiene un encuentro con el público. Fábrica de Armas de La Vega. Nave Cañones. (Texto) (Foto)

19:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- Representantes de la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, iniciativa distinguida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, mantienen un encuentro con el público. Fábrica de Armas de La Vega. (Texto) (Foto)

19:45h.- Madrid.- EDUCACIÓN HUELGA.- El Comité de Huelga de la educación pública madrileña convoca frente a la Delegación del Gobierno. C/Miguel Ángel, 25. (Posteriormente han convocado una manifestación hasta la Consejería de Educación). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

CULTURA Y TENDENCIA

17:30h.- Logroño.- CINE AMISTAD.- Logroño acoge el rodaje del cortometraje 'Cisco y trizas', escrito y dirigido por Santiago Tabernero y con la actuación de los actores riojanos Pepe Viyuela y Patxi Freitez. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA LETRAS.- El novelista inglés Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, mantiene un encuentro con clubes de lectura. Palacio de Exposiciones y Congresos (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- ACADEMIA CINE.- La Academia de Cine reconoce a Chema Alba, Luciano Berriatúa, María Guerra, Isabel Martínez y Natalia Lukic por sus largas carreras al servicio de la industria cinematográfica. Academia de Cine. Calle Zurbano, 3

20:30h. Barcelona.- THE STROKES.- La icónica banda de pop rock liderada por Julian Casablancas 'The Strokes' hace en Barcelona su única parada en España en el marco de la gira mundial de presentación de su séptimo disco, 'Reality Awaits'. Palau Sant Jordi. (Texto) (Foto)

20:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ARTES.- La cantante y escritora estadounidense Patti Smith ofrece un concierto en Gijón justo 50 años después de su primera actuación en España, con motivo de la concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. Teatro Jovellanos (Texto) (Foto).

21:00h.- Madrid.- DEEP PURPLE.- Concierto de Depp Purple en Madrid, el segundo que ofrecen en España tras su paso por Barcelona. Movistar Arena . (Foto) (Vídeo)

EFE

slp

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