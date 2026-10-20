Salvamento rescata a 27 migrantes en una neumática a 175 kilómetros de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 20 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado este martes una lancha neumática con 27 varones de origen subsahariano y magrebí a bordo, entre ellos cinco menores, que solicitaban ayuda desde una posición poco frecuente para ese tipo de embarcaciones, muy al oeste de la costa africana.
Según ha informado a EFE un portavoz de Salvamento, el rescate se ha producido a 150 kilómetros al este de Cabo Bojador (Sáhara Occidental) y a 175 kilómetros al sur de Gran Canaria.
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Los migrantes fueron avistados inicialmente por un mercante procedente de Rusia en ruta hacia el Atlántico sur, el Kirsten Oldendorff, cuya tripulación se dio cuenta de que pedían ayuda y avisó a las autoridades españolas.
Hacia ese lugar fue enviada desde el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) la Guardamar Polimnia.
Está previsto que el grupo llegue a Gran Canaria la próxima medianoche. EFE
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