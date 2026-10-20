Prisión para un hombre por amenazar de muerte a su expareja cuando se le buscaba por una condena de 11 años

20/10/2026 Agentes de la Policía Nacional trasladan al detenido por amenazar de muerte a su expareja. POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS BALEARES SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Manacor por, presuntamente, amenazar de muerte a su expareja, cuando ya se le trataba de detener para cumplir con una condena previa a 11 años de cárcel.

A finales de la semana anterior, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) y de la Policía Judicial de Manacor tuvieron conocimiento de que un hombre, con una orden de alejamiento, habría amenazado de muerte a su expareja al llamarla desde un número oculto.

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En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que en sus llamadas el presunto autor le amenazaba con darle una paliza a la mujer y a su familia.

De la misma manera, el hombre habría llamado 55 veces a la víctima en un corto intervalo de tiempo. Igualmente, en la denuncia presentada, el presunto autor le profirió más amenazas de muerte desde un teléfono móvil que no era el suyo.

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Ante esto, la Policía Nacional recibió información de agentes de la Guardia Civil que investigaban al varón por otros hechos y que apuntaron que podría estar en Portocristo, resguardado por sus allegados.

El Grupo de Policía Judicial de Manacor, gracias a sus pesquisas y a la información que expuso la Benemérita, empezó en ese momento un dispositivo para encontrar a este hombre y, tras alrededor de una semana de búsqueda, localizaron al presunto autor en la localidad.

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Al ver a los agentes, el hombre trató de huir a la carrera pero fue interceptado por los policías nacionales. De hecho, opuso resistencia en el momento de su detención, ya que la reclamación judicial que le constaba era por un ingreso en prisión por una condena de 11 años.

Por estos motivos, el hombre quedó detenido por los posibles delitos de malos tratos y quebrantamiento de condena y, tal y como dictaba la reclamación judicial previa que le constaba, ingresó en prisión.

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