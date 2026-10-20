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Nacho Ferri, un goleador que emigró joven: "Es especial volver a España"

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Sevilla, 20 oct (EFE).- El delantero valenciano del Feyenoord neerlandés Nacho Ferri aseguró este martes que "volver a España", donde este miércoles jugará por primera vez como profesional en el partido de Liga de Campeones en el campo del Betis, "siempre es especial y es más fácil para la familia y los amigos" asistir al encuentro.

Nacho Ferri, futbolista de 22 años formado en la UD Alzira, emigró a Alemania en 2021 porque "el proyecto" que le "ofrecieron en -el Eintracht- Fráncfort era interesante" y decidió entonces que sería "beneficioso salir" de su "zona de confort". Fue "un paso importante y un acierto", afirmó.

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En su primera temporada en Róterdam, el ariete español, que compareció en conferencia de prensa en el Estadio La Cartuja, acumula ya seis goles y una asistencia, por lo que cree que "la adaptación ha sido buena" debido también a que "los compañeros han ayudado" y se encuentra "contento".

Sobre el partido del miércoles en Sevilla, donde su equipo no se entrenó esta tarde al hacerlo por la mañana en la ciudad holandesa antes del viaje, Nacho Ferri consideró "importante tener buen rendimiento en esta competición".

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El valenciano mostró su confianza en "obtener los tres puntos" en el campo de un club que "está haciendo las cosas muy bien" y con un equipo que practica "muy buen fútbol", por lo que resaltó que "el Betis es un rival fuerte y va a ser un partido muy competido". EFE

lhg/agr/ism

(foto)

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