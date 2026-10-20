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Ministra de Vivienda llama a convertir la mayoría social en mayoría parlamentaria el 29N

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Madrid, 20 oct (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha llamado este martes a convertir la mayoría social que, a su juicio, existe en España a favor de más vivienda pública, más intervención en el mercado del alquiler y más ayudas en una mayoría parlamentaria tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una intervención en el Club Siglo XXI, en Madrid, la ministra ha defendido que en esta legislatura el Gobierno no ha tenido en el Congreso una "mayoría suficiente para hacer las reformas necesarias para resolver el problema de la vivienda" y ha prometido que el PSOE concurrirá a los comicios con un programa "ambicioso" en ese ámbito.

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A ese respecto, ha abogado por elaborar una ley del suelo "mucho más ambiciosa y valiente" que la que su ministerio tuvo que retirar por falta de apoyos en el Congreso.

Rodríguez se ha referido también al millón de viviendas que ha prometido el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la precampaña electoral y ha afirmado que el Gobierno ha promovido en ocho años visados de más de 940.000 viviendas ya construidas o en construcción y que, si hubiera agotado esta legislatura, hubiera activado un millón, lo que supone haber "casi igualado" la promesa del aspirante del principal partido de la oposición.

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También ha destacado la importancia de los dos decretos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, que movilizan 225 millones de euros para impulsar alojamientos asequibles para la comunidad universitaria y reforzar la construcción de vivienda pública en las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Según ha apuntado, las comunidades autónomas le han trasladado que los 180 millones que van a recibir para construir vivienda pública, rehabilitar edificios y ampliar la oferta asequible en zonas tensionadas "van a utilizarlo para la compra de vivienda ya existente y para dar respuesta de emergencia".

En ese punto, ha avanzado que fijar un mínimo de recursos de emergencia respecto al parque total puede ser una de las novedades del programa electoral socialista.

En su intervención, la ministra ha insistido en que, a pesar de que existe un amplio consenso social sobre el diagnóstico y las soluciones al problema de la vivienda, ese acuerdo "no encuentra respuesta en el ámbito político o parlamentario" y ha puesto como ejemplo la derogación en el Congreso el pasado 2 de octubre de los dos decretos, a los que "se incorporó la base del acuerdo social".

En el balance de sus políticas, ha señalado el objetivo de elevar el parque público desde el 3,4 % hasta el 6 %, la media europea; ha destacado la transformación de SEPES en CASA 47 y la recuperación de 40.000 viviendas de la Sareb y suelos para otras 55.000, con el fin de alcanzar las 100.000 viviendas públicas en diez años.

También ha subrayado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros —el triple del anterior—, con al menos el 40 % reservado a promoción protegida, el 30 % a ayudas y el 30 % a rehabilitación.

La ministra, que se ha declarado "intervencionista al tiempo que constitucionalista", ha reivindicado también algunas de las medidas del decreto ley que está pendiente de convalidar en el Congreso, como la creación de un IVA turístico del 10 % en determinados supuestos de alquiler de temporada y medidas para impedir que el alquiler por habitaciones eluda los límites de renta.

Entre las ayudas, ha destacado los préstamos TU CASA, que movilizarán 10.000 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar hasta el 20 % de la primera vivienda habitual, con un máximo de 50.000 euros, sin intereses ni comisiones.

También ha mencionado la deducción del 10 % por alquiler habitual, que permitirá al inquilino ahorrarse hasta una mensualidad de renta, y las reducciones fiscales de hasta el 100 % para pequeños propietarios que bajen los alquileres.EFE

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