Martín y Bezzecchi quieren seguir siendo competitivos para defender sus posiciones

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Jorge Martín, líder del mundial de MotoGP, y su compañero, el italiano Marco Bezzecchi, tercero, pilotos oficiales de Aprilia, quieren seguir siendo competitivos en la gira asiática que este fin de semana comienza con el Gran Premio de Australia de MotoGP, para defender sus posiciones en el campeonato.

La gira asiática comienza en el histórico circuito de Phillip Island, con la decimoctava prueba de la temporada, la última en este escenario, pues a partir de 2027 se correrá en el nuevo trazado de Adelaida, y Jorge Martín llega tras un fin de semana positivo en Indonesia, donde terminó cuarto la carrera sprint y tercero en el gran premio, lo que le mantiene líder con 355 puntos.

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Marco Bezzecchi sumó su quinta victoria de la temporada en Indonesia, a pesar de sufrir una caída en la carrera sprint, y afronta la prueba australiana decidido a repetir la hazaña.

Jorge Martín, recuerda en la nota de prensa del equipo que "tras Indonesia, está más claro que nunca que este campeonato se decidirá entre los tres primeros", motivo por el que llegan a Australia "con las diferencias en la clasificación de pilotos aún más ajustadas".

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Por ello, señala que tienen que "seguir trabajando y mantener la confianza en lo que están haciendo todos en Aprilia y en el equipo", si bien recuerda que ésta será su "primera vez" con la Aprilia RS-GP en un circuito tan especial como es Phillip Island.

"Estoy seguro de que mi equipo y yo haremos un trabajo excelente y le daremos a este circuito la despedida que se merece", afirma el líder del mundial y campeón del mundo de MotoGP en 2024.

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Su compañero Marco Bezzecchi lamenta que sea "nuestra última vez en Phillip Island", pero que está encantado de volver a subirse a la moto, sobre todo "después del fantástico domingo en Indonesia".

"Trabajaremos duro como equipo para ser competitivos y divertirnos en pista", ha recalcado Bezzecchi. EFE