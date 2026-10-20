Localizan una embarcación con seis personas cuando cruzaba las aguas del Estrecho

Guardar

Ceuta, 20 oct (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado una pequeña embarcación que estaba cruzando las aguas del Estrecho con seis migrantes a bordo, todos adultos, que pretendían alcanzar irregularmente las costas peninsulares.

La intervención ha sido realizada esta madrugada por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia establecida a raíz de la presencia en Ceuta de miles de personas de las que entraron irregularmente a finales de julio.

PUBLICIDAD

Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación sospechosa que navegaba cerca del centro del canal, por lo que procedieron a su intervención, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

En la embarcación hallaron a seis migrantes, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad y no se detuvo a ninguna persona ya que presuntamente uno de los ocupantes era el que ejercía como patrón.

PUBLICIDAD

Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio se ha advertido un aumento en el trasiego de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.

El objetivo final es el traslado de estas personas a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero. EFE