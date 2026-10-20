Lidia Gibert causa baja en la selección española

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Redacción deportes, 20 oct (EFE).- Lidia Gibert, jugadora del Barcelona, ha causado baja en la selección española tras lesionarse en el primer partido del Mundial sub-17 de Marruecos, en el que la Roja se impuso a México por 2-0.

Gibert, que fue reemplazada por Maddi Martín a los 56 minutos del encuentro disputado el lunes en el campo 2 del Complejo de Fútbol Femenino de Rabat, abandona la concentración con una lesión en su rodilla derecha y viajará a la Ciudad Condal para comenzar su proceso de recuperación, informó la selección nacional.

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El conjunto que dirige Mila Martínez venció al cuadro mexicano con tantos de Carolina Ferrera y de Elena Vizuete. Esta última fue la gran protagonista del encuentro por su magnífica actuación, en la que provocó el primer tanto y obtuvo un gran segundo gol.

España se enfrentará a Australia el jueves a Australia (17.00) y el domingo a Chile (17.00) para completar la fase de grupos. EFE