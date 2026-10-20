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La reina felicita a Fad Juventud por sus 40 años "enganchando a la vida" a los jóvenes

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Madrid, 20 oct (EFE).- La reina ha felicitado este martes a Fad Juventud en su 40 aniversario en un vídeo en el que destaca la labor de esta fundación "enganchando a la vida" a los jóvenes, a través de sus campañas de información, del diálogo y la educación en su lucha contra la drogadicción.

En un vídeo que ha publicado Fad Juventud en sus redes sociales, la reina, presidenta de honor de la fundación, destaca la necesidad de "seguir construyendo una sociedad sana y saludable en todos los sentidos", una labor que, recuerda, "es responsabilidad de todos".

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"No a las drogas, no al consumo de sustancias que afectan a nuestro cerebro, a nuestras relaciones sociales, a nuestra familia, a nuestro futuro; No al acoso, a la violencia de género, a la ciberviolencia, a las adicciones digitales. Sí, a cuidar la salud mental", indica la reina Letizia en el vídeo, en el que se refiere a los mensajes explícitos, "a veces agresivos" dirigidos a los jóvenes por Fad.

Unas campañas que, recuerda la fundación, buscaron en los años ochenta movilizar "una sociedad desbordada por los estragos que estaba produciendo la heroína en los jóvenes españoles", con imágenes como el "gusano" o la jeringuilla tachada.

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Unos mensajes que hablan de "las oportunidades perdidas por el consumo de sustancias tóxicas, de la importancia que es construir y garantizar entornos seguros para los jóvenes, entornos en los que los padres cuenten", recalca la reina Letizia, que explica cómo estas campañas tuvieron que ir adaptándose a una sociedad diferente, con riesgos menos visibles y más difíciles de detectar.

Entre estos riesgos, el acoso, la violencia y la manipulación digital, con mensajes que han pasado "de prohibir a concienciar, a darles a los jóvenes el volante, a poner en el centro sus emociones", subraya en este mensaje.

Durante estos 40 años, Fad Juventud ha atendido a más de 400.000 personas telefónicamente, ha desarrollado proyectos educativos que alcanzan cada año a unos 75.000 docentes y familias, ha publicado más de 200 estudios sobre la realidad juvenil a través del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y ha trabajado en más de 16 países de Latinoamérica y África, según datos de la propia Fundación. EFE

(Vídeo)

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