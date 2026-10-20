La Canaco espera que el GP de México deje una derrama de más de 1.205 millones de dólares

Guardar

México, 20 oct (EFE).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) informó este martes que espera que el Gran Premio de México de Fórmula 1, que se correrá el próximo 1 de noviembre, deje una derrama económica de más de 22.228 millones de pesos, poco más de 1.205 millones de dólares.

Según Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, la vigésima fecha del campeonato de Fórmula 1, que se realizará en el en el Autódromo Hermanos Rodríguez, superará por 6.5 por ciento, la cifra que se estimó en el 2025.

PUBLICIDAD

El Gran Premio de México que se corrió desde 1963 a 1970 en una primera etapa; de 1986 a 1992, en una segunda; y desde el 2015 hasta ahora, enumeró los principales giros comerciales que experimentarán un repunte significativo en sus ventas y operaciones.

Entre estos destacan los hoteles, plataformas de alojamiento, restaurantes, cafeterías, los bares, recintos turísticos, museos, lugares de recreación, tiendas de artesanías, servicios de taxi y plataformas de movilidad.

PUBLICIDAD

La Canaco también explicó que la estimación que arrojo proviene de varios factores, entre los que destacan la venta de boletos, que tendrá una captación de ingresos equivalente a 8.420 millones de pesos (casi 457 millones de dólares).

Los servicios de guías de turistas, agencias de viajes y traslados obtendrán 4.518 millones de pesos en ventas (245.182 dólares).

Los hoteles tendrán una ocupación de entre el 85 y el 95 por ciento, lo que se traducirá en una captación económica de casi 366 millones pesos (19.8 millones de dólares).

PUBLICIDAD

El dirigente de la Canaco subrayó la importancia de contar con eventos de esta categoría en la Ciudad de México.

"Este evento de talla internacional detonará una dinámica comercial de manera positiva, al impulsar directamente el crecimiento y la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que operan en la metrópoli", concluyó. EFE

PUBLICIDAD