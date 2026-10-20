La campeona olímpica Paula Leitón, embajadora de la Gasol Foundation

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Barcelona, 20 oct (EFE).- La waterpolista Paula Leitón, campeona olímpica en los últimos Juegos de París, se ha convertido en embajadora de la Gasol Foundation para impulsar la salud infantil, según ha informado la organización mediante un comunicado.

Leitón se suma al programa de embajadores de la Fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol, dedicada a prevenir la obesidad infantil mediante la promoción de hábitos de vida saludables, en el que también están integrados la futbolista Bruna Vilamala y el piragüista Marcus Cooper.

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La waterpolista, además de su enorme trayectoria deportiva, se destaca por su defensa de la autoestima, el bienestar emocional y un deporte en el que todos los niños y niñas se sientan bienvenidos, un enfoque que conecta con la visión de la salud que propugna la Gasol Foundation.

Según el comunicado, Leitón apoyará la misión de la fundación, amplificará su mensaje y participará activamente en acciones y actividades que fomenten la salud infantil.

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"Es una ilusión enorme unirme a la Gasol Foundation. El deporte me lo ha dado todo: un equipo, unos valores y la mentalidad para cuidarme por dentro y por fuera. Quiero que cada niño y niña pueda disfrutar moviéndose, comiendo bien, descansando y sintiéndose seguro consigo mismo", ha dicho.

La waterpolista, nacida en 2000 en Terrassa (Barcelona), debutó en unos Juegos Olímpicos con 16 años en Río de Janeiro y se colgó el oro en los Juegos de París 2024, tres años después de conseguir la plata en los de Tokio.

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Con la selección española ha conseguido todos los títulos en juego, desde Europeos, Mundiales y hasta Copas del Mundo. Fuera de la piscina, Leitón se ha convertido en una voz referente en la defensa de la diversidad corporal y la autoestima en el deporte.

En 2026, recibió el premio Nacional de los deportes Reina Sofía a los Valores Deportivos, un reconocimiento a su compromiso con la transmisión de los valores del deporte a las nuevas generaciones. EFE

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