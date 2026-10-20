Javi Torralba: “Más que presión, tenemos responsabilidad”

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Valencia, 20 oct (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Javi Torralba, rechazó hablar de “presión” con respecto al partido de este miércoles, en la segunda jornada de la Euroliga femenina ante el Flammes Carolo, pero sí destacó la “responsabilidad” de cara a lograr el triunfo y mostrar una imagen competitiva.

“Más que presión, lo que tenemos es responsabilidad. En una competición larga como la liga te puedes permitir algún tropiezo, pero en una competición corta como la Euroliga donde se arrastran resultados, cada partido es fundamental y jugar en casa también es una responsabilidad”, explicó Torralba este martes en rueda de prensa.

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“Va a ser muy importante la salida a la pista para saber si somos capaces de entrar con la dureza que exige el partido y ver si podemos imponer nuestro ritmo. Va a ser duro porque ellas vienen de lograr una gran victoria y es capital que tengamos una buena versión”, añadió.

Torralba confirmó que la interior Raquel Carrera, que se incorporó este lunes tras su etapa en la WNBA, podría tener sus primeros minutos en la temporada: “Está bien y vamos a intentar meterla progresivamente y espero poder contar con ella el miércoles. Vendrá con un minutaje pautado, pero lleva dos entrenamientos que han ido muy bien y conoce a la gran mayoría de jugadoras”.

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El técnico ‘taronja’ también habló sobre Alisia Jenkins, que firmó un contrato temporal hasta noviembre: “Yo estoy muy contento con el trabajo de Alisia y necesitamos que nos ayude. Nos aporta a nivel defensivo, en el rebote y cada vez está más a gusto asumiendo tiros. Mientras sea jugadora del Valencia, y cuanto más tiempo mejor, que siga ayudando”. EFE

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