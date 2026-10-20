Interior iguala las indemnizaciones a víctimas de terrorismo haya o no sentencia penal

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que incluye el reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo para equiparar las indemnizaciones previstas para este colectivo con independencia de que se haya dictado o no sentencia penal.

La reforma también ha aumentado el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, ha informado el Ministerio del Interior.

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Hasta ahora, las víctimas que habían sufrido daños de la misma gravedad en atentados terroristas podían recibir indemnizaciones si los hechos habían llegado o no a juicio o si la sentencia hubiese establecido o no una cantidad en concepto de responsabilidad civil.

De este modo, los familiares de personas fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista o las personas que hayan sufrido lesiones incapacitantes permanentes y que no hayan recibido una indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia judicial firme podrán reclamar el abono de una ayuda complementaria que mejora su protección.

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Esta ayuda se podrá solicitar durante los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la norma y la cantidad reconocida se abonará en tres pagos iguales, distribuidos en tres anualidades.

A futuro, cuando hayan transcurrido cinco años desde el atentado sin que exista una sentencia penal firme, o cuando la sentencia no haya fijado una indemnización por responsabilidad civil, las víctimas podrán solicitar igualmente el complemento correspondiente.

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En esta línea, la medida beneficia a las víctimas de los atentados terroristas más antiguos, que son los que en mayor porcentaje quedaron sin respuesta judicial y en los que los beneficiarios más numerosos son miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y sus familias, víctimas de atentados por los que no llegó a dictarse una sentencia penal a menudo por desconocimiento de la autoría de los hechos y ante lo que quedaron sin reparación económica adicional.

También beneficiará a las víctimas como las de los atentados cometidos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, ya que el fallecimiento de los autores materiales impidió que la sentencia penal fijara indemnizaciones por responsabilidad civil, como sí ocurrió para las víctimas del atentado de Alcanar en los mismos días.

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Por otra parte, el real decreto-ley que se ha aprobado aumenta el importe mínimo de las pensiones extraordinarias por actos de terrorismo, tanto en el sistema de la Seguridad Social como en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Hasta ahora, estaba fijado en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice que no se ha revalorizado desde hace años.

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Tras la reforma aprobada, el importe mínimo será de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento, con lo que las pensiones extraordinarias por terrorismo experimentarán una importante revalorización -en torno al 35 %- y aseguran su actualización futura en la misma medida en que lo haga el SMI.

Con esta reforma, Interior ha atendido una de las principales reivindicaciones del colectivo y corrige esa diferencia existente, subraya el departamento de Fernando Grande-Marlaska. EFE

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