Incautados 1.300 litros de óxido nitroso en Madrid, la mayor aprehensión en la Comunidad

Guardar

Madrid, 20 oct (EFE).- La Policía Municipal de Madrid ha incautado alrededor de 1.300 litros de óxido nitroso, conocido como gas de la risa, en la que ha sido la mayor aprehensión de esta sustancia en la Comunidad.

La operación, que se llevó a cabo de manera simultánea en dos trasteros de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, se ha saldado con cuatro detenidos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de sustancia nociva y depósito de sustancia peligrosa, han explicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

PUBLICIDAD

En total, la Policía ha intervenido 1.299,6 litros de esta sustancia, repartidos en 582 recipientes, así como unos 30.000 globos vacíos que se emplean para su consumo.

Las mencionadas fuentes cifran en 50.000 euros el valor de esta aprehensión en el mercado ilícito. EFE