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Illa dice que le pidió a Mínguez que continuara: "Y ella se rompió y me dijo que no aguantaba"

19/10/2026 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un encuentro con los delegados del Govern de Catalunya en el exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro tiene el objetivo de coordinar las acciones de los delegados del Govern en el exterior para reforzar la proyección internacional de Catalunya. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
19/10/2026 El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante un encuentro con los delegados del Govern de Catalunya en el exterior, en el Palau de la Generalitat, a 19 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este encuentro tiene el objetivo de coordinar las acciones de los delegados del Govern en el exterior para reforzar la proyección internacional de Catalunya. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha llamado a la participación en las elecciones generales del 29 de noviembre, y a que la ciudadanía piense bien su voto en unos comicios que ve muy trascendentales: "No es momento de estar en el medio. Es el momento de estar a un lado o al otro", ha reflexionado. También se ha referido a la dimitida portavoz del PSOE, Montse Mínguez, para explicar que él la pidió que se quedará pero se encontró con una persona "rota".

En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, el también primer secretario del PSC ha sostenido que las elecciones van de "democracia o autoritarismo", y ha cargado contra los discursos de PP y de Vox que ha calificado de involucionistas más que de conservadores.

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Lo ha ejemplificado con la propuesta de los populares respecto al catalán en la enseñanza, y ha cargado contra su líder, Alberto Núñez Feijóo: "Usted, que viene de una comunidad autónoma donde se habla gallego, ¿qué tiene que decir del catalán?", y le ha recriminado su posición sobre a la oficialidad del catalán en la UE.

Ha afirmado que está en juego la involución, como en el escenario internacional: "Miremos Israel, Netanyahu. Miremos Estados Unidos, Trump. Miremos Milei. Miremos Putin. Veamos qué ha pasado en estos lugares, qué consecuencias tiene para la gente de estos países y para el conjunto del sistema geopolítico internacional".

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Y también, en alusión velada a Junts, ha criticado a los que dicen estar en medio de las dos opciones: "¿Qué significa estar en medio? ¿Usted está con la democracia o con el autoritarismo?", y aunque ha evitado referirse al 29N como un plebiscito, ha dicho que se trata de una elección muy trascendental.

"VI A UNA PERSONA ROTA"

Sobre la renuncia de la exportavoz del PSOE y la que debía ser candidata del PSC por Lleida este 29N, Montse Mínguez, tras conocerse los negocios inmobiliarios de su pareja, Illa ha asegurado que él le pidió que siguiera.

"Y ella se rompió y me dijo que no aguantaba. Que no estaba en política para eso. Me lo dijo muy emocionada y vi a una persona rota, que no podía prácticamente ni hablar", ha añadido, y que por este motivo entiende las circunstancias que le han hecho renunciar.

Ha asegurado que ha recibido ataques a su entorno personal y que ella cumplió con sus encargos y defendió las políticas de vivienda: "Su pareja a mí no me consta que haya hecho nada ilegal", y a pesar de lamentar la renuncia, ha dicho que afortunadamente otros representantes del PSC podrán representar al partido en Lleida en las generales.

EL RETORNO DE PUIGDEMONT

Respecto a la Ley de Amnistía, Illa ha asegurado que una noticia "positiva para Cataluña y para España" como será la aplicación definitiva de la amnistía a los líderes del 'procés', que no se hubiera producido con Feijóo y Abascal, a pesar de que él inicialmente no la defendía.

"Pero la he defendido y he explicado por qué. Y he trabajado para que así sea", y ha reivindicado que es una apuesta por el futuro y la convivencia en Cataluña que el PP y Vox han querido boicotear.

Preguntado por el retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha mostrado respetuoso con las decisiones que pueda tomar, y se ha limitado a desear que pueda regresar "lo más pronto posible".

Respecto al papel que tomará a su retorno, ha dicho que es una decisión que debe tomar él y su partido: "Tengo mucho respeto tanto por el señor Puigdemont como por esta formación política y ellos deben tomar sus decisiones y ellos deben decidir qué van a hacer".

EL DEBATE DE LAS PENSIONES

En pleno debate sobre el futuro de las pensiones, Illa ha asegurado que están garantizadas, pero que la gente no debe distraerse, porque hay formaciones que quieren acabar con ellas: "Lo que pasa es que aquí algunos quieren hacer negocio", y que lo hacen metiendo miedo a la gente.

Y ha asegurado que formaciones como el PP o Vox son los portavoces de aquellos que quieren privatizarlas: "Que digan la verdad. Dicen que las pensiones no se tocan. ¿Cómo que no se tocan, si estáis haciendo papeles y está Vox diciendo que sí?".

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EuropaPress

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