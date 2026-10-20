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Fran Soto: El nivel medio de los árbitros en España es el mejor del mundo

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Madrid, 20 oct (EFE).- Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), defendió que el nivel medio de los árbitros en España es el mejor del mundo y que "cualquier árbitro de Primera puede pitar cualquier partido".

"La temporada está yendo bien arbitralmente. Jugadas interpretables puede haber en cada partido, pero creo que el nivel medio de los árbitros en España es el mejor del mundo. Cualquier árbitro de Primera puede pitar cualquier partido. Desde el comité tenemos confianza en toda la plantilla de los árbitros españoles", señaló a la conclusión de una mesa redonda en la que participó en el I Congreso Nacional de Arbitraje Deportivo.

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En cuanto al 'ruido' que rodea a las decisiones que toman los árbitros, declaró: "Tenemos que trabajar en lo nuestro. Y fuera de ahí cualquier club o entrenador tiene derecho a opinar lo que estimen conveniente. Respetamos las opiniones y tenemos que aislarnos de toda la presión mediática que a veces hay y dedicarnos a lo que sabemos, que es arbitrar. Tenemos desde el comité poner las herramientas al servicio del arbitraje para tener todas las posibilidades y la mayor formación para acertar".

"Nos intentamos aislar, trabajar y que nos valoren por nuestro trabajo. El nivel de los árbitros es bueno. Pasa todos los años, llegará un momento en el que se dirá que el nivel de los árbitros es el peor de siempre, lo tenemos asumido. Y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor posible y con mucha formación", añadió.

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Previamente, en su intervención en el congreso, explicó que la meritrocaria, la transparencia y la cercanía son los tres principios básicos desde su llegada. En lo que respecta al primer aspecto, indicó: "Es necesaria la cercanía entre lo árbitros y el resto de actores del fútbol. Muchas veces el estamento se catalogó como cerrado y endogámico y uno de nuestros principios y objetivos es mostrarnos como somos, tenemos que abrirnos al mundo. Somos atletas, personas normales con sus problemas familiares, con sus situaciones particulares".

De la transparencia, dijo: "Nunca en la historia del arbitraje en el fútbol se han reconocido errores como ahora se hacen en 'Tiempo de revisión', nunca ha habido un manual con los criterios arbitrales para que todo el mundo tenga a su disposición esa información.

Por su parte acerca de la meritocracia apuntó que se busca que cada uno "tenga lo que se merece por sus actuaciones", algo que ha quedado reflejado en sistema de ascensos y descensos: "Es extraño que árbitros internacionales hayan descendido o que haya ascendido a Primera un árbitro con solo un año en Segunda. Ha habido cambios, pero basados en puntuaciones y resultados a lo largo de la temporada".

"Por estatutos tiene que haber un mínimo de dos descensos, pero lo que hicimos es ver hasta qué puesto de Segunda entendíamos que mejoraba a los de Primera. Y hubo por primera vez en la historia cuatro descensos. No hay cupos en el arbitraje de fútbol, a título personal no admito ninguna presión de ningún presidente territorial para los ascensos y descensos. Va de meritocracia, quien se lo merece tiene su recompensa".

Esa imparcialidad se aplica también a las designaciones: "Hay una persona elegida por la Federación que soy yo, otra elegida por LALIGA, que es Gregorio Manzano, y otra de común acuerdo, que es Teixeira Vitienes. Tenemos sintonía total, no hemos tenido mucha problemática para hacer las designaciones".

"Intentamos ser lo más justos posibles, que todos los árbitros piten a todos los equipos. Intentamos que no solo los árbitros internacionales piten solo a los equipos grandes. Vemos qué tipo de partido es, qué árbitro entendemos que puede encajar y los que están en mejor condición en ese momento arbitran", añadió.

Asimismo lamentó que solo un partido del pasado Mundial fuese arbitrado por un español y habló sobre el intento de que "a los árbitros se les considere personas de especial protección en el Código Penal como pasa con docentes y sanitarios": "Las cosas van despacio. Por nuestra parte estamos siendo lo más activos posibles y ahora las decisiones son más bien institucionales, está en manos del CSD".

"Hemos enviado ya varias cartas incluso haciendo una propuesta de modificación de la ley contra la violencia. El cambio del código penal es más complejo, es una ley orgánica que requiere otro tipo de trámite parlamentario. Es un tema esencial y debemos seguir incidiendo en él", agregó. EFE

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