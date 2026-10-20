Fornals pondera "la suerte de jugar cada tres días" para olvidar la derrota del sábado

Guardar

Sevilla, 20 oct (EFE).- Pablo Fornals, centrocampista del Real Betis, ha manifestado este martes en rueda de prensa que al plantel bético no le afecta la polémica del último partido de Liga contra el Barcelona porque "estando mentalmente bien o mal, en el fútbol no paras cuando tienes la suerte de jugar cada tres días".

Fornals ha señalado el Betis vuelve "a jugar en casa" por cuarta vez consecutiva y la plantilla tiene "muchas ganas de darle una alegría a la gente haciendo otro partido seguido en casa bueno", a pesar de que el último se saldó con una derrota ante el Barcelona, si bien "dejando buena imagen".

PUBLICIDAD

El jugador castellonense eludió valorar la actuación arbitral de ese encuentro para "quedarse con que, once contra once", compitió "de tú a tú con el que ahora mismo es el mejor equipo del mundo", sobre todo porque "el árbitro es el que decide junto a la persona que lo avisa desde el VAR y eso no se puede cambiar ya".

Fornals prefiere "centrarse en el partido de la Champions" porque asume que "cuando hay una jugada polémica, todo el mundo va a pedir explicaciones al árbitro" ya que "todo el mundo intenta sacar ventaja", pero son los colegiados quienes "deciden qué revisan o qué no revisan".

PUBLICIDAD

Para el mediocentro verdiblanco, "es especial jugar la Champions" pues "todo el mundo sueña con jugar las mejores competiciones y cuando te llega la oportunidad con 30 años", como es su caso, "es muy bonito", de modo que espera vivir mañana ante el Feyenoord "un ambiente como el de la semana pasada contra el Oporto".

Fornals calificó como "un privilegio" el "estar en este club en este momento y con -Manuel- Pellegrini", su entrenador chileno, "una figura muy importante" que le "hizo cumplir el sueño de jugar en la Premier League" cuando lo fichó para el West Ham "y después facilitó que viviera esta bonita etapa en el Betis".

PUBLICIDAD

"Todos queremos que el Betis siga con esta estabilidad y logrando objetivos que hacía mucho tiempo que no se conseguían. Creo que hablo por la afición y por todos mis compañeros cuando digo que estamos encantados de que esté aquí", concluyó Pablo Fornals. EFE

lhg/cb/apa

(foto) (vídeo)