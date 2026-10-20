FIPV se reúne en Buenos Aires para definir su mudanza a Biarritz y renovar a su presidente

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Buenos Aires, 20 oct (EFE).- La Asamblea General de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) se celebrará este miércoles en Buenos Aires, a la par del Mundial que se está desarrollando en esa ciudad y con una agenda centrada en el cambio de sede de la entidad a la ciudad francesa de Biarritz y la renovación de su presidente, Xavier Cazaubon.

Durante el encuentro se prevé que se ratifique el traslado de la sede social de la entidad de Pamplona, en España, a Biarritz, en Francia, lo que supone un hecho histórico ya que desde la fundación de la FIPV en 1929 -en la propia ciudad de Buenos Aires- la sede siempre había estado en España.

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La ratificación del traslado sigue a la decisión de mudar la sede acordada el pasado 31 de marzo por la junta directiva de la FIPV.

La organización justificó su salida de Pamplona alegando una disminución de las subvenciones por parte del ayunamiento local así como del Gobierno de Navarra y el Consejo Superior de Deportes, además de acusar un hostigamiento de partidos políticos navarros y ciertas asociaciones.

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El actual presidente de la FIPV, el franco-mexicano Xavier Cazaubon, es natural de Biarritz y logró el apoyo de las autoridades locales para llevar la sede a la ciudad del sur francés, a la que la federación considera un enclave emblemático y profundamente representativo de este deporte.

El cambio de ubicación también ha coincidido con la polémica generada por el reconocimiento como miembro oficial de la FIPV de Euskadi, que en el actual Mundial de la disciplina en Buenos Aires está registrando su primer participación como equipo independiente en la historia de la competición.

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Más allá del cambio de sede, durante la asamblea de este miércoles también se tratará la renovación de Cazaubon como presidente.

El directivo, único candidato al cargo, accederá así a un cuarto mandato de cuatro años al frente de la entidad, que dirige desde octubre de 2014.

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Cazaubon se desempeñó como pelotari entre 1974 y 1987 y como seleccionador mexicano entre 1994 y 2010.

En paralelo a la celebración de la Asamblea General de la FIPV, el XX Mundial de Buenos Aires celebrará este miércoles semifinales en varias disciplinas, de cara a las finales que se disputarán entre el jueves y el sábado, última jornada del certamen. EFE

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