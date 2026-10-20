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Ferraz defiende los cambios en las listas de Palencia, que se ratificaron por unanimidad

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Madrid, 20 oct (EFE).- Ferraz ha defendido este martes su potestad para realizar cambios en las listas propuestas por las agrupaciones provinciales para el 29N, tras la dimisión de todos los integrantes de la propuesta de la militancia del PSOE de Palencia, y ha recordado que estas candidaturas se ratificaron por unanimidad en el Comité Federal.

Los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao, renunciaron este lunes a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por Mariluz Martínez Seijo.

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Fuentes del partido han dicho a EFE que en una campaña nacional Ferraz tiene la potestad y los argumentos para realizar cambios en las listas y han lamentado que el malestar de estos compañeros no se manifestara antes de ratificar las candidaturas.

En ese sentido señalan que las listas fueron ratificadas por unanimidad en la reunión del Comité Federal el pasado sábado en Fuenlabrada, donde estuvieron representantes de las federaciones regionales y los secretarios generales.

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Además, han precisado que Martínez Seijo -una veterana política cercana al líder del partido, Pedro Sánchez- ya era diputada por Palencia y que poniéndola a ella como número uno por esta provincia, se cumple con el mandato del último Congreso socialista de que la mayoría de candidaturas estén encabezadas por mujeres.

Sobre la sustitución de los integrantes de la lista que han rechazado formar parte de ella, al igual que sus suplentes, desde Ferraz apuntan a que ahora toca nombrar a nuevos candidatos que deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Listas, que preside la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró.

Agregan que este proceso se hará con normalidad y que aún tienen tiempo hasta el próximo 26 de octubre, cuando finaliza el plazo de presentación de listas. EFE

que encabezaba Álvaro Bilbao, han renunciado a ocupar sus puestos como protesta por la decisión ratificada por el Comité Federal de sustituirle por la veterana Mariluz Martínez Seijo.

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