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Feijóo busca un acuerdo con Vox en el Senado para tener mayoría: "Sería un error facilitar al sanchismo su control"

19/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta su "Contrato con España", en Espacio Larra, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). El documento se concibe como el "acta fundacional" de su proyecto político y recoge los principios rectores esenciales que guiarán su ejecutivo en caso de ganar las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. POLITICA Gabriel Luengas - Europa Press
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El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que su partido negocia con Vox para buscar una mayoría en el Senado porque, según ha dicho, sería "un error facilitar al sanchismo" el control en esta Cámara de forma directa o indirecta, tras el pacto que han alcanzado el PSOE y Frente Amplio en la Cámara Alta.

Por el momento, Feijóo ha apelado al "respeto" y la "discreción" pero ha deslizado que ya hay una fórmula que se ha aplicado estos meses, tras los pactos de ambas formaciones en varias autonomías y que ha permitido a los de Santiago Abascal tener cinco escaños en la Cámara Alta.

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El PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales han acordado concurrir conjuntamente al Senado con el objetivo de evitar que la fragmentación de las izquierdas posibilite una nueva mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

Tras conocer ese acuerdo, Abascal afirmó que Vox mantiene "la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado de los acuerdos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda", si bien no ha profundizado en las fórmulas a explorar con los 'populares'.

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APELA AL RESPETO Y LA DISCRECIÓN EN LAS CONVERSACIONES

En una entrevista en la 'cadena Cope', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha admitido que están "hablando" con Vox sobre el Senado y lo seguirán haciendo "desde la discreción y desde el respeto".

"Han dicho que van a estar a la altura. Le puedo asegurar que si Vox está a la altura, yo le garantizo que el PP también va a estar a la altura y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir hablando con Vox con ese entendimiento", ha manifestado.

El líder del PP ha indicado que Vox sabe hasta donde puede llegar el PP y que tienen "sentido de Estado". "Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula" ha dicho.

Feijóo ha señalado que Vox tiene "cinco senadores" en este momento que "son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos". "Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox", ha apostillado.

En ese contexto, ha dicho que él entiende que "hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro", pero ha apelado de nuevo al "respeto y a la discreción" que han acordado. "Sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta del Senado", ha manifestado.

OBJETIVO: CONSEGUIR TRES QUINTOS EN EL SENADO

El presidente de los 'populares' ha indicado que ahora tienen "experiencia" porque han hecho "un marco de negociación con Vox" tras las elecciones autonómicas en cuatro autonomías que "ha funcionado".

"Tenemos cuatro comunidades autónomas con cuatro gobiernos PP-Vox y una de la que no ha funcionado", ha señalado, en alusión a los acuerdos que firmaron anteriormente pero que Vox rompió después alegando su rechazo al reparto de menores. Sin embargo, ha admitido que "eso ya está superado" y ahora tienen "un marco de mayor confianza" y "mayor lealtad".

Feijóo insistido en que deben evitar entregar el Senado "al sanchismo". "Tenemos el compromiso de optar, no sólo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos. Yo trabajaré para ello", ha manifestado.

Eso sí, ha dicho que para eso necesita que Vox "esté a la altura de conseguir ese objetivo". "Creo que mantener el Senado fuera del sanchismo no es solo una obligación para el PP, yo creo que es un reto. Es un reto que nos convoca a todos", ha abundado.

Además, ha indicado que él intenta "hacer las cosas bien y explicarlas". "Los pactos encapuchados se los dejamos al Partido Socialista, a las fuerzas de izquierda y a Bildu. Los pactos transparentes son los que hemos hecho en las comunidades con el partido de Vox", ha añadido. Además, ha sacado pecho de sus acuerdos transparentes con Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias ante las generales.

Finalmente, Feijóo ha apostado por "resetear" el país, iniciar "una reconstrucción nacional" y "volver otra vez a la decencia en política". "Un cambio profundo, un cambio sereno. Eso necesita una mayoría muy sólida que debe de respaldar al presidente del Gobierno. Eso es lo que se va a jugar en estas elecciones", ha enfatizado.

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