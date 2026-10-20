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El Valencia Basket busca en casa ante el Carolo francés su primer triunfo en Euroliga

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València, 20 oct (EFE).- El Valencia Basket se enfrenta este miércoles al Flammes Carolo Basket en la segunda jornada de la fase de grupos de la Euroliga en lo que será el tercer partido seguido en el Roig Arena y en el que tratará de sumar su primera victoria en la competición europea.

El conjunto ‘taronja’ abrió la Euroliga el pasado miércoles en la derrota ante el Fenerbahce y volvió a jugar en casa este domingo ante el Baxi Ferrol en la cuarta jornada de la Liga Femenina Endesa, que terminó con una victoria holgada. Ahora volverá a contar con el apoyo de su afición en busca de estrenarse en Euroliga.

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Tras la derrota ante el equipo turco y el triunfo del Carolo Basket, el Valencia Basket es el tercer clasificado del grupo C empatado a un punto con el Rapid de Bucarest pero con una diferencia de puntos favorable. En este sistema de competición, los tres clasificados de cada grupo de cuatro acceden a la siguiente ronda y el colista cae a la Eurocopa.

De cara al duelo ante el equipo francés, el entrenador del Valencia Basket, Javi Torralba, mantiene las ausencias por lesión de las exteriores Elena Buenavida y Kendra Chery. Son duda Helena Pueyo, que este martes no se entrenó con el equipo por enfermedad, y Kamila Borkowska, que arrastra molestias en una rodilla.

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En cambio, Torralba recupera a Alexis Peterson, que ha superado las molestias que arrastraba en una rodilla y podría contar por primera vez esta temporada con la interior Raquel Carrera, que se incorporó al conjunto ‘taronja’ este lunes tras su participación en la WNBA.

Su rival será un Flammes Carolo Basket que logró su clasificación a la Euroliga tras vencer al Umana Reyer Venecia en la fase previa y que lidera el grupo gracias a su abultada victoria ante el Rapid de Bucarest. En aquel partido, la jugadora más destacada fue la base Coline Franchelin, que terminó con 12 puntos, 13 asistencias y 28 créditos de valoración.

La única vez que ambos equipos se han enfrentado fue en la temporada 2020-21 en las semifinales de la Eurocopa. El Valencia Basket venció de manera contundente y terminaría ganando la competición al derrotar en la final al Reyer Venecia. EFE

cma/nhp/fc

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