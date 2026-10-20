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El técnico español Vicens es destituido del Braga portugués

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Lisboa, 20 oct (EFE).- El español Carlos Vicens fue destituido este martes como entrenador del Sporting Braga tras la derrota que sufrió el lunes el equipo, en su campo, ante el Gil Vicente (1-2), en la octava jornada de la Liga de Portugal.

En un comunicado publicado en su página web, el Braga informó de que Vicens "deja, con efecto inmediato, sus funciones como entrenador principal del equipo", y le agradeció "la profesionalidad, la dedicación y el compromiso demostrados al servicio del club".

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El técnico, natural de Mallorca, llegó al Braga la temporada pasada para la que fue su primera experiencia como entrenador profesional tras varios años como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.

En su primera temporada, llevó al Braga al cuarto puesto de la Liga Portugal y a las semifinales de la Liga Europa, donde eliminó al Betis en cuartos.

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Actualmente, el Braga ocupa el noveno puesto de la Liga portuguesa, con tres victorias, dos empates y dos derrotas. EFE

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