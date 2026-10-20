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El PSOE impulsa una moción para apoyar los decretos de vivienda en todos los ayuntamientos

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Madrid, 20 oct (EFE).- El PSOE ha impulsado una moción en todos los ayuntamientos de España para respaldar las medidas de vivienda de los reales decretos aprobados por el Gobierno y exigir que las comunidades autónomas "colaboren" en su aplicación.

Según un comunicado de los socialistas, la moción plantea respaldar las medidas y reclamar su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso "para proteger a los inquilinos, prevenir los desahucios de personas vulnerables, combatir la especulación y ampliar la vivienda pública y asequible".

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El PSOE ha elegido esta vía porque los ayuntamientos "conocen de primera mano las dificultades de sus vecinos para pagar el alquiler, emanciparse o conservar su vivienda".

Además, subrayan que la respuesta a estos problemas "no puede ser el bloqueo" y "todas las administraciones deben asumir sus responsabilidades".

En ese sentido, exigen que todos los gobiernos autonómicos "colaboren activamente en su aplicación, sin que el rechazo político al Gobierno de España obstaculice las soluciones".

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Los acuerdos obtenidos, explican, se trasladarán a las comunidades autónomas, a la Presidencia del Congreso y a los grupos parlamentarios de su Diputación Permanente.

En el comunicado los socialistas cargan contra PP, Vox y Junts por hacer caer las medidas en el pleno del Congreso y aseguran que los populares dicen "que la vivienda es una prioridad", pero "votan contra las soluciones y bloquean su aplicación donde gobierna".

"La respuesta del PP a la crisis de la vivienda es el boicot permanente y el sectarismo ideológico. Su oposición a Sánchez acaba pagándola la ciudadanía", advierten. EFE

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