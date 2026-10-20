El PP negocia con Vox las listas del Senado: sería un error dejar el control al sanchismo

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Madrid, 20 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este martes la existencia de conversaciones con Vox para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado, ya que "sería un error" dejar el control de la Cámara Alta "al sanchismo", ha dicho.

"Sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta al Senado", ha afirmado el líder del PP en una entrevista en Cope en la que no ha querido dar detalles sobre la dirección que podrían tomar esos pactos.

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Feijóo ha reconocido que ambas formaciones han acordado "discreción" y "respeto" en las conversaciones. "Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado", ha añadido.

En este momento, ha detallado el candidato del PP a la presidencia, están hablando con los de Santiago Abascal y van a seguir haciéndolo.

Vox ha dicho "que van a estar a la altura" y "si Vox está a la altura" el PP también lo estará, ha afirmado Feijóo.

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El lunes el presidente de Vox aseguró su voluntad de llegar a algún "entendimiento" que proteja a la Cámara Alta de los acuerdos de la izquierda ya que afirmó, la alianza de las izquierdas exige "sacrificios" a los partidos de la oposición.

Feijóo ha insistido en que mantener el Senado "fuera del sanchismo" no es solo una obligación para el PP sino que es "un reto" que "convoca a todos". PP y Vox tienen el compromiso de optar no solo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario sino "de poder conseguir los 3/5", ha dicho.

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El líder de los populares ha recordado que PP y Vox firmaron, tras las elecciones autonómicas, "pactos transparentes" en cuatro comunidades y que ahora, de cara a las generales, ha acordado alianzas con Unión del Pueblo Navarro y con Foro Asturias. EFE