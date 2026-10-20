El PNV llama a "la protección de la paz" y a no construir Euskadi "sobre el olvido"

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Bilbao, 20 oct (EFE).- El PNV ha hecho un llamamiento a la sociedad para que no ceje en el camino hacia la "protección de la paz" y a no construir Euskadi "sobre el olvido", el día en que se cumplen 15 años desde que ETA anunciara el cese de su actividad terrorista.

El partido se refiere en un comunicado a la "profunda huella" que han dejado en la sociedad vasca los sesenta años de actividad terrorista, y agradece a los ciudadanos "el coraje, la dignidad y la madurez que han demostrado al avanzar juntos hacia un país donde la libertad y la convivencia prevalecen".

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Tras proclamar y celebrar la paz durante los últimos 15 años, recuerda que el partido ha sido testigo de este camino, y destaca que los valores democráticos exigen "un compromiso constante".

"Muchos vascos soñaron con un objetivo, pero no lo lograron", señala el PNV, que reitera su preocupación por la detención de dos personas el pasado fin de semana por un presunto delito terrorista.

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"La libertad y la convivencia han tenido un precio demasiado alto; no podemos aceptar un falso cierre. Una memoria compartida de la injusticia del terrorismo y la condena de la violencia, junto con la reparación y el recuerdo de todas las víctimas, son esenciales para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro. No podemos construir nuestro país sobre el olvido", concluye el PNV. EFE