El Leipzig entrena en su ciudad deportiva antes de viajar a Madrid

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Redacción Deportes, 20 oct (EFE).- El Leipzig decidió completar en Alemania la última sesión de entrenamiento antes de la visita al Real Madrid este miércoles en el Santiago Bernabéu (miércoles, 21 de octubre, 21.00 horas CEST) y el equipo se desplazará a la capital de España durante la tarde de este martes.

Martín Demichelis siguió para su equipo la misma estrategia que el Real Madrid cuando visitó a la Roma la pasada semana: entrenar en sus propias instalaciones de Cottaweg por la mañana, viajar a mediodía y comparecer en rueda de prensa en el estadio rival por la tarde.

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Está previsto que el técnico argentino se presente ante los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu este martes a partir de las 18.30 horas (CEST), acompañado de uno de sus jugadores.

El equipo alemán había jugado el pasado sábado, por lo que cuenta con un día más de descanso respecto al conjunto blanco, pero tuvo un difícil encuentro en Múnich ante el Bayern que se saldó con una contundente derrota por 6-1.

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Participó en el entrenamiento Christoph Baumgartner, quien se encuentra en la fase final de su recuperación. Hasta ahora, había ido aumentando progresivamente la carga de trabajo, interviniendo en partes concretas de las sesiones. Este martes, trabajó junto a sus compañeros, por lo que podría regresar ante el Real Madrid tras cuatro meses de baja, desde antes del Mundial.

Estuvieron ausentes los lesionados Marc Guiu, con un problema muscular, y Assan Ouédraogo, con una dolencia en el hombro derecho.

El Leipzig se enfrenta este miércoles (21.00 horas CEST) al Real Madrid en la tercera jornada de la Liga de Campeones, en la que acumula un triunfo (ante el PSV, por 1-0) y una derrota (ante el Como, por 4-1). EFE

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