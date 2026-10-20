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El Gobierno aprueba 1,3 millones de euros para la protección de las mujeres en Ceuta

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Madrid, 20 oct (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión directa de subvenciones por 1,3 millones de euros a cinco entidades destinadas a la protección y la asistencia a víctimas de violencia contra las mujeres en la ciudad de Ceuta, así como para la creación de una unidad multidisciplinar.

El objetivo de este fondo, adoptado con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, es reforzar y coordinar las actuaciones de prevención, identificación e intervención en casos de violencia contra la mujer que se produzcan en el contexto de la crisis humanitaria actual de Ceuta.

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Además, se reforzará "con especial atención" la violencia de género, la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual, según ha informado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

El importe total de las subvenciones es de 1.345.584,83 euros y se financiará con cargo al presupuesto de Igualdad.

La cuantía se distribuirá entre la Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto, Cruz Roja Española, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), entidades que desarrollan actuaciones en la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis humanitaria.

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La subvención servirá también para la puesta en marcha de la unidad multidisciplinar, coordinada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de la Unidad de Coordinación de Violencia sobre las Mujeres de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Esta unidad contará con profesionales de psicología con especialización en violencia contra las mujeres, del trabajo social con especialización en gestión de casos de especial vulnerabilidad y de la mediación intercultural especializada en violencia contra las mujeres.

Tendrá, al menos, un representante de cada una de las entidades beneficiarias de las subvenciones y su objetivo será garantizar una respuesta integral y coordinada ante los casos identificados de especial vulnerabilidad, incluida la derivación, el seguimiento y la coordinación entre los recursos intervinientes en Ceuta.

La Asociación Mujeres en Zonas de Conflicto recibirá 418.758,06 euros para el desarrollo de actuaciones de identificación, detección, atención psicológica y psicosocial especializada y puesta en marcha de recursos habitacionales de emergencia a las mujeres, adolescentes y niñas llegadas a Ceuta.

Cruz Roja Española recibirá 209.018,49 euros para el desarrollo de actuaciones de prevención y detección temprana de situaciones de violencia sexual, explotación sexual y trata de mujeres, adolescentes y niñas migrantes llegadas a Ceuta, para su acompañamiento y atención integral.

Por su parte,  45.838,24 euros irán destinados a Fundación Cruz Blanca para trabajar en la detección de situaciones de vulnerabilidad que afecten a mujeres, adolescentes y niñas migrantes, así como su acompañamiento, mediación y derivación.

A Médicos del Mundo le corresponde una subvención de 185.234,14 euros para la atención psicológica y psicosocial especializada.

Por último, a la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) le corresponde un importe de 486.735,90 euros para la detección de necesidades de protección internacional, acompañamiento integral, intervención, derivación a recursos especializados o gestión de recursos intermedios de primera acogida. EFE

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