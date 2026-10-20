Confebask cree que, aunque ETA ha desaparecido, "el discurso ideológico" sobre la empresa "todavía cala en la sociedad"

15/09/2026 La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a su llegada para reunirse con el lehendakari, Imanol Pradales, durante una reunión, en la Lehendakaritza, a 15 de septiembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El encuentro tiene lugar con el objetivo de fomentar el diálogo, buscar acuerdos amplios y tratar asuntos clave como la economía, el empleo y los retos de futuro de las empresas vascas. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press

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La presidente de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Tamara Yagüe, ha asegurado que, aunque ETA ha desaparecido, "el discurso ideológico" sobre la empresa "todavía cala en la sociedad". En este sentido, ha pedido "recordar y no dejar en el olvido" a "unos valientes que decidieron que había que apostar por la economía y por Euskal Herria".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido al anuncio del cese definitivo de la actividad violenta de ETA, hace este martes 15 años, para asegurar que, este hecho, supuso "poder empezar a trabajar con libertad, con mayor confianza para las inversiones y poder desarrollar proyectos empresariales".

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A su juicio, ETA era "un lastre" para la economía de Euskadi, "para el desarrollo económico como sociedad y para el bienestar", por lo que considera que "hace 15 años" que las empresas vascas "se han podido abrir a inversiones que quizás en ese momento no eran posibles o no eran fácil que saliesen adelante".

Tamara Yagüe ha admitido que Euskadi siempre ha sido "una economía pujante" y "lo sigue siendo, pero quizás la evolución no haya sido tan al alza como se esperaba desde el mundo empresarial". Ha apuntado que mientras sectores como el del turismo "han dado un paso de gigante", en otros ámbitos se puede decir "que ETA ha desaparecido", pero "muchas veces, el discurso ideológico sobre la empresa y a veces el empresariado vasco todavía cala dentro de la sociedad".

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En su opinión, 15 años después, de la desaparición de la banda armada, "todavía es necesario seguir recordando y preservando a todas esas víctimas, y esos empresarios valientes que, con su esfuerzo en momentos difíciles, decidieron sostener la actividad y los empleos de la sociedad vasca".

La presidenta de Confebask ha insistido en la importancia de "recordar y no dejar en el olvido" que la empresa vasca era entonces "un sector muy potente gracias a unos valientes que decidieron que había que apostar por la economía y por Euskal Herria".

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Yagüe ha vuelto a lamentar que "en vez de poner en valor lo que el empresariado vasco significa para la sociedad, que es el que recauda, al fin y al cabo, en impuestos directos e indirectos, el 84% de los gastos sociales, parece que hay dos vertientes". "Como si tuviéramos que estar enfrentados el empresariado con los trabajadores, cuando realmente esto es un proyecto común y que tenemos que trabajar todos por el bien de Euskadi", ha dicho.

Aunque ha admitido que encuestas como el Euskobarómetro reflejan el reconocimiento de la sociedad a la empresa, ha añadido que tienen "una ligera sensación, y sobre todo desde las políticas que se hacen más en el Estado que en Euskadi, de estar siempre cuestionados, como si siempre somos los malos de la película".

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"Y yo creo que, en este momento de polarización, lo que hay que hacer es buscar puntos en común, intentar trabajar juntos por el bien de Euskadi", ha concluido.