Espana agencias

Confebask cree que, aunque ETA ha desaparecido, "el discurso ideológico" sobre la empresa "todavía cala en la sociedad"

15/09/2026 La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a su llegada para reunirse con el lehendakari, Imanol Pradales, durante una reunión, en la Lehendakaritza, a 15 de septiembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El encuentro tiene lugar con el objetivo de fomentar el diálogo, buscar acuerdos amplios y tratar asuntos clave como la economía, el empleo y los retos de futuro de las empresas vascas. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
15/09/2026 La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a su llegada para reunirse con el lehendakari, Imanol Pradales, durante una reunión, en la Lehendakaritza, a 15 de septiembre de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). El encuentro tiene lugar con el objetivo de fomentar el diálogo, buscar acuerdos amplios y tratar asuntos clave como la economía, el empleo y los retos de futuro de las empresas vascas. POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
Guardar

La presidente de la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Tamara Yagüe, ha asegurado que, aunque ETA ha desaparecido, "el discurso ideológico" sobre la empresa "todavía cala en la sociedad". En este sentido, ha pedido "recordar y no dejar en el olvido" a "unos valientes que decidieron que había que apostar por la economía y por Euskal Herria".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido al anuncio del cese definitivo de la actividad violenta de ETA, hace este martes 15 años, para asegurar que, este hecho, supuso "poder empezar a trabajar con libertad, con mayor confianza para las inversiones y poder desarrollar proyectos empresariales".

PUBLICIDAD

A su juicio, ETA era "un lastre" para la economía de Euskadi, "para el desarrollo económico como sociedad y para el bienestar", por lo que considera que "hace 15 años" que las empresas vascas "se han podido abrir a inversiones que quizás en ese momento no eran posibles o no eran fácil que saliesen adelante".

Tamara Yagüe ha admitido que Euskadi siempre ha sido "una economía pujante" y "lo sigue siendo, pero quizás la evolución no haya sido tan al alza como se esperaba desde el mundo empresarial". Ha apuntado que mientras sectores como el del turismo "han dado un paso de gigante", en otros ámbitos se puede decir "que ETA ha desaparecido", pero "muchas veces, el discurso ideológico sobre la empresa y a veces el empresariado vasco todavía cala dentro de la sociedad".

PUBLICIDAD

En su opinión, 15 años después, de la desaparición de la banda armada, "todavía es necesario seguir recordando y preservando a todas esas víctimas, y esos empresarios valientes que, con su esfuerzo en momentos difíciles, decidieron sostener la actividad y los empleos de la sociedad vasca".

La presidenta de Confebask ha insistido en la importancia de "recordar y no dejar en el olvido" que la empresa vasca era entonces "un sector muy potente gracias a unos valientes que decidieron que había que apostar por la economía y por Euskal Herria".

Yagüe ha vuelto a lamentar que "en vez de poner en valor lo que el empresariado vasco significa para la sociedad, que es el que recauda, al fin y al cabo, en impuestos directos e indirectos, el 84% de los gastos sociales, parece que hay dos vertientes". "Como si tuviéramos que estar enfrentados el empresariado con los trabajadores, cuando realmente esto es un proyecto común y que tenemos que trabajar todos por el bien de Euskadi", ha dicho.

Aunque ha admitido que encuestas como el Euskobarómetro reflejan el reconocimiento de la sociedad a la empresa, ha añadido que tienen "una ligera sensación, y sobre todo desde las políticas que se hacen más en el Estado que en Euskadi, de estar siempre cuestionados, como si siempre somos los malos de la película".

"Y yo creo que, en este momento de polarización, lo que hay que hacer es buscar puntos en común, intentar trabajar juntos por el bien de Euskadi", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Marc Giró entrevistará por primera vez a Óscar Puente en ‘Cara al Show’ antes de las elecciones del 29N

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible visitará el programa de laSexta el miércoles 21 de octubr

Marc Giró entrevistará por primera vez a Óscar Puente en ‘Cara al Show’ antes de las elecciones del 29N

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cataluña y Baleares continúan en alerta por lluvias tras el paso de la DANA Adam

Los avisos por temporal han terminado en la Comunidad Valenciana, pero la inestabilidad persiste en la costa mediterránea este martes

Cataluña y Baleares continúan en alerta por lluvias tras el paso de la DANA Adam

Por qué el cambio de hora afecta el ánimo y el descanso: la ciencia detrás del ajuste de octubre

El cambio al horario de invierno altera el ritmo circadiano y puede provocar cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse durante varios días

Por qué el cambio de hora afecta el ánimo y el descanso: la ciencia detrás del ajuste de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Partido Popular confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado

El Partido Popular confirma que está negociando con Vox para blindar la mayoría en el Senado

La búsqueda de los asesinos de un policía belga llega a Almería con tres detenidos cuando preparaban su huida a Marruecos

Así están los sondeos de las elecciones generales de España 2026

Las protestas por la educación llegan a Marruecos: la policía interviene para frenar a los profesores que se manifiestan en el Parlamento

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo confirma negociaciones con Vox para blindar la mayoría en el Senado

ECONOMÍA

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Pagar el alquiler o la hipoteca deja a 770.000 trabajadores españoles por debajo del umbral de pobreza

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La propuesta que el PP quiere llevar a cabo si gobierna tras el 29-N y que también quiso aplicar Milei en Argentina

La España rural se queda sin bancos: cerca de 28.000 oficinas cierran en 17 años y las regiones más afectadas son Castilla y León y Navarra

El Gobierno inicia la cuenta atrás hasta el 29-N: nuevas ayudas sociales y 45 millones para la vivienda de universitarios a seis semanas de ir a las urnas

DEPORTES

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Anatomía de un remontada casi imposible: un desolador gol de Cavani, siete minutos de locura en el partido entre PSG y Barcelona y el milagro de Sergi Roberto

Paddy Pimblett considera que Topuria ya no volverá a ser el mismo:“Ha sido derrotado, eso se le ha quedado grabado en la cabeza"

Toni Nadal elige entre Sinner y Alcaraz: “Me quedo con Carlos... es un tenista inteligente y muy completo en pista”

Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante los próximos tres años

La reflexión de Rodri sobre sus estudios: “Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la universidad y la gente decía: ‘¡¿Es el mismo tipo?!’”