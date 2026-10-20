Condenado por insultar y escupir a dos mujeres que se besaban en una calle en Madrid en 2023

Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre por insultar y escupir en noviembre de 2023 a dos mujeres que se besaban en la calle al considerar que el comportamiento, las frases y los gestos obscenos desplegados supusieron un quebranto de la dignidad de las afectadas y del colectivo al que pertenecen.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se le pena como autor de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, en su modalidad de delito contra la dignidad.

PUBLICIDAD

La sentencia impone al acusado seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de seis meses con una cuota diaria de cuatro euros e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre durante cinco años.

Asimismo, le condena al pago de las costas procesales y a indemnizar a cada una de las dos perjudicadas con 300 euros por los daños morales ocasionados.

PUBLICIDAD

El tribunal acuerda suspender la ejecución de la pena de prisión durante un plazo de dos años, siempre que el condenado no vuelva a delinquir, abone las indemnizaciones y realice un curso formativo en materia de igualdad.

Según los hechos declarados probados, los acontecimientos tuvieron lugar alrededor de las 22.55 horas del 5 de noviembre de 2023, a la altura del número 37 de la calle Pamplona, en Madrid.

PUBLICIDAD

El acusado advirtió la presencia de una pareja de mujeres que se estaba dando un beso y, movido por prejuicios relacionados con su orientación sexual, se aproximó a ellas y comenzó a dirigirse a ambas de forma despectiva.

La resolución recoge que el acusado profirió reiteradamente expresiones insultantes y degradantes de carácter homófobo, audibles para las personas que se encontraban en las proximidades. Durante el episodio, se llevó las manos a los genitales, realizó gestos obscenos y llegó a escupir a las dos mujeres.

PUBLICIDAD

El contenido de las expresiones, entre ellas frases como "lesbianas de mierda" o "putas sidosas", por no referir las más gruesas, el contexto en el que se produjeron y la conducta desplegada constituyen los elementos que la sentencia recoge para describir la naturaleza vejatoria de los hechos.

El tribunal señala expresamente que el comportamiento, por su carácter degradante y despreciativo, supuso un quebranto de la dignidad de las destinatarias y del colectivo al que pertenecen.

PUBLICIDAD