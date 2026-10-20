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Cebreros (Ávila) cree que el Gobierno discrimina a los pueblos afectados por los incendios

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Ávila, 20 oct (EFE).- El alcalde de Cebreros (Ávila), Pedro José Muñoz, ha denunciado este martes el trato "discriminatorio" del Gobierno central hacia la veintena de localidades afectadas por los incendios forestales del pasado verano, en concreto a los municipios de Burgohondo (Ávila) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid).

Muñoz ha reclamado en una rueda de prensa la aprobación de un decreto ley "específico" que amplíe las ayudas y garantice la recuperación de las zonas afectadas y ha comparado las "insuficientes" compensaciones previstas para los afectados por los fuegos, con las concedidas tras la dana de Valencia y las inundaciones de Andalucía.

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"En otros lugares las ayudas las paga el Estado y las anticipa", ha lamentado Pedro José Muñoz, quien cree que la respuesta del Ejecutivo no se corresponde con la magnitud de una emergencia que alcanzó el nivel operativo 3, el máximo previsto en el sistema nacional de protección civil.

Además, el fuego que se declaró en Burgohondo (Ávila) el pasado 22 de julio y no fue declarado como extinguido hasta el pasado 3 de octubre, está considerado el segundo mayor de la historia de España desde que hay registros, con cerca de 38.000 hectáreas arrasadas y un perímetro de 160 kilómetros.

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Por ello, Muñoz ha reclamado que se amplíen las compensaciones para particulares, empresas y ayuntamientos, al tiempo que ha criticado que las ayudas estatales para las entidades locales solo cubran la mitad de los gastos de reposición de infraestructuras dañadas, sin anticipos ni financiación para construir nuevas instalaciones.

También ha cuestionado la falta de medidas específicas para compensar los daños en viviendas y enseres, los desalojos y las pérdidas en los sectores agrícola y empresarial, aunque ha reconocido que el Ministerio de Trabajo y Economía Social sí ha aprobado medidas de carácter laboral para los afectados.

El regidor ha acusado al subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, de no informar suficientemente sobre las ayudas disponibles y de permitir que transcurran los plazos para solicitarlas.

"Está jugando a que pase el plazo", ha asegurado el alcalde de Cebreros, quien ve "insoportable" una situación ante la cual los municipios afectados se sienten "abandonados" y "despreciados".

Desde su punto de vista, el Gobierno debe aprobar un decreto ley "específico", que permita reforzar las ayudas estatales y equiparar el apoyo a los afectados con el recibido en otras catástrofes.

Asimismo, ha contrapuesto la información facilitada por la Junta de Castilla y León sobre sus medidas de apoyo con la que, a su juicio, ha ofrecido el Ejecutivo central.EFE

agg/fsm/icn

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