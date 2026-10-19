Un Senado de izquierda ante a un Gobierno de derechas: hipótesis barajada por los expertos

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Fernando Labrador

Madrid, 19 oct (EFE).- Tras una legislatura marcada por un Senado de derechas frente a un Ejecutivo de izquierdas, el 29N podría llevar a justo lo contrario: que PP y Vox formen gobierno al ganar en el Congreso, pero que la oposición domine la Cámara Alta gracias al acuerdo alcanzado el viernes por PSOE y Frente amplio para presentar listas conjuntas.

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En ello coinciden politólogos consultados este lunes por EFE como Sebastián Lavezzolo, de la Universidad Carlos III, para quien esa hipótesis tiene una "alta probabilidad".

Y es "la fotografía a día de hoy" en función del promedio de encuestas, añade Mario Ríos, de la Universitat de Girona.

No obstante, tanto ellos como Paco Camas, director de investigación de opinión pública de la demoscópica Ipsos, creen que la probabilidad se reduciría si PP y Vox llegan a "algún entendimiento" en el Senado.

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Esa es la fórmula que ha utilizado este lunes el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha hablado de la necesidad de "hacer sacrificios", que podrían traducirse en que su formación no presentase candidatos al Senado en algunas circunscripciones.

Camas recuerda que en España siempre el partido que gana las elecciones al Congreso las gana también al Senado, dada la "altísima correlación de voto" entre ambas, la cual "es difícil que cambie".

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De hecho, el PP fue el más votado para ambas cámaras en 2023, aunque en el Congreso no armara una mayoría para formar Gobierno.

La mayoría en el Senado se agudiza por el sistema electoral, que da más rédito al vencedor, y eso podría ocurrir ahora, máxime tras la alianza entre PSOE y Frente Amplio para casi todas las circunscripciones.

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Si PP y Vox no pactan alguna fórmula de cooperación en las papeletas de color sepia "la fragmentación les penalizaría", explica el directivo de Ipsos.

El sistema de elección para el Senado es "más mayoritario", recuerda Ríos, al señalar que el partido que queda tercero no suele obtener apenas representación.

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Al margen de pactos, hay un precedente, cuando en abril de 2019 el PSOE obtuvo una amplia mayoría en el Senado pese a que PP y Ciudadanos tenían más votos, sumados, para el Congreso.

Entonces, Ciudadanos llegó a 57 escaños del Congreso, pero en el Senado se quedó en 4.

Por ello, son más comunes los pactos para concurrir al Senado, aunque tampoco sean habituales, y "lo raro es que no se hicieran antes en más ocasiones", señala Ríos.

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Cree además que se pueden prodigar en el futuro, pues los facilitará la tendencia a la polarización, con dos grandes bloques.

Lavezzolo coincide en que las alianzas preelectorales para el Senado están "en coherencia con la dinámica política de bloques", que ahonda en "la necesidad de colaboración".

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Eso sí, el doctor en Políticas por la Universidad de Nueva York y profesor titular de la Carlos III de Madrid apunta que ni la coalición de izquierdas ya sellada ni un eventual acuerdo de PP y Vox han sido testados en los sondeos publicados hasta ahora y pueden tener influencia.

En ese sentido, Ríos subraya que "los electores cada vez están más informados", al igual que, añade, cada vez más deciden su voto en las últimas fechas, cuando las urnas se acercan, y todo cuenta. EFE

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