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Maradona, el 'pibe' de rizos que sorprendió al fútbol argentino hace 50 años en su debut

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Sebastián Rodríguez Mora

Buenos Aires, 19 oct (EFE).- Un adolescente de 15 años, con cabello rizado y talento desbordante, saltó hace medio siglo al campo del Argentinos Juniors para disputar sus primeros minutos como futbolista profesional y deslumbrar a los presentes con destellos que anticipaban la extraordinaria carrera que convertiría a Diego Armando Maradona en una de las mayores leyendas del fútbol mundial.

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Aquel 20 de octubre de 1976, Maradona ingresó en el descanso del partido que enfrentaba al 'Bicho' con el Talleres de Córdoba en la octava fecha de la Zona D del Campeonato Nacional de Argentina.

El encuentro acabó en derrota por 0-1 para el equipo local y se disputó en el estadio que, desde 2003, lleva el nombre de ese joven que entonces tenía 15 años.

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En una entrevista años después de su retirada, Maradona destacó aquel partido: "Una sola vez en mi carrera tuve la sensación de tocar el cielo con las manos. Fue el día de mi debut en Primera División".

"Lo cierto es que Argentinos era el decorado de aquel partido, nosotros fuimos a ver a Talleres", relató a EFE Juan Carlos Mena, periodista deportivo que estuvo presente en el debut del 'Pelusa' y que desde hace algunos años vive a apenas dos cuadras de aquel estadio, ubicado en el barrio de La Paternal, en Buenos Aires.

Mena y otros integrantes del prestigioso semanario deportivo argentino El Gráfico habían concurrido ese miércoles por la tarde a ver al equipo cordobés, que era la sensación del torneo, pero algo cambió con el comienzo del segundo tiempo cuando Juan Carlos Montes, entrenador del Argentinos Juniors, reemplazó a Rubén Giacobetti por un adolescente con la camiseta número 16 al que le quedaba grande el uniforme.

"Había un sol que te mataba en la tribuna. Este 'pibe' (joven) morocho y de rulos (rizos) ni sombra hacía en la cancha, pero recuerdo con claridad que la primera pelota que le llegó la paró de pecho y pisándola hacia adelante le hizo un caño al rival que había ido a atorarlo", cuenta Mena, y agrega que en ese momento algunos de los 7.000 concurrentes descubrieron que ya lo habían visto antes.

En los años previos a su debut, y mientras jugaba en el equipo 'Los Cebollitas' en torneos infantiles de Buenos Aires, Maradona aparecía en los entretiempos de los partidos del Argentinos Juniors para entretener al público con su dominio exquisito del balón, que a modo de un malabarista sostenía durante minutos sobre su cabeza.

Héctor Vega Onesime, quien dirigía El Gráfico en ese entonces, también estuvo en aquel encuentro ante el Talleres y, consultado por EFE sobre sus recuerdos de aquel día, responde desempolvando el comentario que publicó sobre el desempeño de aquel joven debutante, al que calificó con siete puntos sobre diez.

"Ni siquiera la inclusión del sorprendente, habilidoso e inteligente ex 'Cebollita' Maradona alcanzó para resolver el problema", escribió Vega Onesime, quizás sin saber que firmaba la primera de las millones de páginas dedicadas al astro argentino.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, producto de una insuficiencia cardíaca. Desde entonces, su legado se extendió incluso más allá del mito que había alcanzado en vida.

A través de YouTube y en redes sociales, millones de argentinos -y extranjeros- se enamoraron del juego y la personalidad del 'Diez', cuyo rostro sigue presente en incontables murales que cubren paredes de todo el país.

"La historia moderna de Argentina no se explica sin Maradona, por lo que impactó en la vida de las personas. Sin haberlo visto en vivo y, lamentablemente, ni siquiera haberlo cruzado, me parece que es el argentino más argentino que yo conozco. Es un orgullo", dice a EFE el periodista deportivo Marcos Bonocore, de 26 años y que trabaja como cronista en el estadio en el que Maradona disputó su última etapa como futbolista, la Bombonera.

Bonocore nació tres años después de la retirada del Diez y le prestó atención a sus diez años, durante su paso por el banquillo de la selección argentina en el Mundial 2010.

En su valoración futbolística, reconoce que Lionel Messi logró mucho más que el otro gran talento argentino, pero remarca: "Me interpela más Diego, porque además era de Boca Juniors como yo". EFE

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