Espana agencias

Lazo rosa en el pecho de Ángel, superviviente del 1% de casos de cáncer de mama masculinos

Guardar

Thais Lozano

León, 19 oct (EFE).- El leonés Ángel López forma parte de ese minoritario uno por ciento de los casos en los que el cáncer de mama afecta a un pecho masculino. Superó la enfermedad en 2024, cinco años después de recibir un diagnóstico tan duro como inesperado y, desde entonces, se dedica a alzar la voz para visibilizar una realidad desconocida y reivindicar su propio lazo rosa.

PUBLICIDAD

La enfermedad le sorprendió tras un viaje a Nepal. Amante de la montaña, Ángel López había pasado unos días en conexión con la naturaleza y, al regresar, sintió un bulto en el pezón, según describe en una entrevista con EFE con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Fue su pareja la que le recomendó ir al médico. "Los hombres, en general, pasamos bastante de estas cosas y yo siempre pensé que sería un bulto de grasa", recuerda.

PUBLICIDAD

"Me hice una ecografía y enseguida vieron algo raro. Me mandaron hacer una biopsia y a los quince días fui a conocer el resultado. El médico me dijo, de sopetón: tienes cáncer de mama. Y me quedé helado, porque un cáncer de colon, o de pulmón, quizá te lo esperes más como hombre pero de mama, no. Y entonces me acordé de mi madre, que murió de un cáncer de mama a los 33 años, en 1967", confiesa.

Una operación, seis sesiones de quimioterapia y veinticinco de radioterapia después, Ángel recibió el alta a los cinco años del diagnóstico.

"Yo soy fuerte, dentro de que los seres humanos somos débiles y los hombres, más débiles todavía que las mujeres. Y creo que esa forma de ser, fuerte y optimista, unida a la atención del magnífico equipo médico que me cuidó es lo que ha hecho que hoy esté aquí hablando contigo y agradeciendo que estoy vivo", celebra.

Hay mucha gente, reflexiona Ángel, "que no tiene esa suerte".

"Por eso yo insisto en el concepto del carpe diem, hay que vivir día a día, porque a todos nos pasan cosas, a unos antes y a otros después. Yo no he conocido más casos de cáncer de mama masculinos, pero no por eso dejo de considerarme afortunado por haber vencido una enfermedad que en los hombres es muy agresiva", afirma.

Lejos de sentir vergüenza por ser el único caso que conoce, Ángel López se ha convertido en un símbolo en la ciudad de León. Es el único socio masculino de la Asociación Leonesa contra el Cáncer de Mama (Almom) y una de las voces que más se levantan para reclamar mayor concienciación social sobre la enfermedad.

De hecho, cada año participa como modelo en el desfile solidario de lencería y baño que organiza esa asociación para mostrar la vida después del cáncer de mama.

"Yo tengo asumido que siempre seré portada hasta que algún hombre más lo visibilice. La gente, cuando me ve, o cuando le cuento mi caso, se extraña, pero hay que mirar más allá del sexo, del género, y, como en el caso de las mujeres, tocarse, mirarse. La autoexploración también salva vidas masculinas", asegura.

Cada año se diagnostican en España entre 300 y 700 casos de cáncer de mama en hombres, el 1 % el total, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer.

EFE

tlg/mcm

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

El Gobierno galo ha admitido que perdió el control durante los disturbios de este fin de semana

Estudiantes bloquean el acceso al museo del Louvre en apoyo a las protestas en Francia

3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

El hijo de Rodolfo Sancho se preocupa mucho por su condición física mientras estudia “al dedillo” toda la legislación tailandesa para en un futuro poder cumplir condena en España

3.000 euros en baños de hielo, varias horas de Muay Thai y arroz con pollo: la nueva rutina de Daniel Sancho mientras cumple condena en Tailandia

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español

La investigación combina experimentos con animales y el análisis de datos de más de 700.000 mujeres de España y Noruega

Un medicamento que interrumpe la producción de leche materna reduce el riesgo de cáncer de mama, según un estudio español
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

Elecciones generales 29-N, en directo | Irene Montero lanza una web de campaña sin el color morado ni el nombre de Podemos

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

El PP se lanza a por el voto en Cataluña, el territorio que dejó a Feijóo a las puertas de La Moncloa: se quedó a un centenar de votos en Girona y 3.500 en Lleida

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”