Lazo rosa en el pecho de Ángel, superviviente del 1% de casos de cáncer de mama masculinos

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Thais Lozano

León, 19 oct (EFE).- El leonés Ángel López forma parte de ese minoritario uno por ciento de los casos en los que el cáncer de mama afecta a un pecho masculino. Superó la enfermedad en 2024, cinco años después de recibir un diagnóstico tan duro como inesperado y, desde entonces, se dedica a alzar la voz para visibilizar una realidad desconocida y reivindicar su propio lazo rosa.

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La enfermedad le sorprendió tras un viaje a Nepal. Amante de la montaña, Ángel López había pasado unos días en conexión con la naturaleza y, al regresar, sintió un bulto en el pezón, según describe en una entrevista con EFE con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

Fue su pareja la que le recomendó ir al médico. "Los hombres, en general, pasamos bastante de estas cosas y yo siempre pensé que sería un bulto de grasa", recuerda.

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"Me hice una ecografía y enseguida vieron algo raro. Me mandaron hacer una biopsia y a los quince días fui a conocer el resultado. El médico me dijo, de sopetón: tienes cáncer de mama. Y me quedé helado, porque un cáncer de colon, o de pulmón, quizá te lo esperes más como hombre pero de mama, no. Y entonces me acordé de mi madre, que murió de un cáncer de mama a los 33 años, en 1967", confiesa.

Una operación, seis sesiones de quimioterapia y veinticinco de radioterapia después, Ángel recibió el alta a los cinco años del diagnóstico.

"Yo soy fuerte, dentro de que los seres humanos somos débiles y los hombres, más débiles todavía que las mujeres. Y creo que esa forma de ser, fuerte y optimista, unida a la atención del magnífico equipo médico que me cuidó es lo que ha hecho que hoy esté aquí hablando contigo y agradeciendo que estoy vivo", celebra.

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Hay mucha gente, reflexiona Ángel, "que no tiene esa suerte".

"Por eso yo insisto en el concepto del carpe diem, hay que vivir día a día, porque a todos nos pasan cosas, a unos antes y a otros después. Yo no he conocido más casos de cáncer de mama masculinos, pero no por eso dejo de considerarme afortunado por haber vencido una enfermedad que en los hombres es muy agresiva", afirma.

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Lejos de sentir vergüenza por ser el único caso que conoce, Ángel López se ha convertido en un símbolo en la ciudad de León. Es el único socio masculino de la Asociación Leonesa contra el Cáncer de Mama (Almom) y una de las voces que más se levantan para reclamar mayor concienciación social sobre la enfermedad.

De hecho, cada año participa como modelo en el desfile solidario de lencería y baño que organiza esa asociación para mostrar la vida después del cáncer de mama.

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"Yo tengo asumido que siempre seré portada hasta que algún hombre más lo visibilice. La gente, cuando me ve, o cuando le cuento mi caso, se extraña, pero hay que mirar más allá del sexo, del género, y, como en el caso de las mujeres, tocarse, mirarse. La autoexploración también salva vidas masculinas", asegura.

Cada año se diagnostican en España entre 300 y 700 casos de cáncer de mama en hombres, el 1 % el total, según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer.

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EFE

tlg/mcm

(Foto)